Pourquoi le prix des boîtes de conserve augmente-t-il ?

Les perturbations économiques, énergétiques et géopolitiques autour du marché de l'acier et de l'aluminium sont au cœur des hausses de prix autour des conserves.

Est-il imaginable de penser que vos petits pois en conserve ou que votre cassoulet en boîte sont intimement liés à des conjonctures mondiales ? Pourtant, la hausse des prix des boîtes de conserve, observées depuis quelques semaines maintenant, s'inscrit pleinement au cœur de ce processus. Que se passe-t-il donc autour de ce produit phare de la consommation alimentaire française?

86% des Français consomment des légumes en conserve

Inventée en 1810 par le confiseur Nicolas Appert, la boîte de conserve est « l'indispensable » des consommateurs Français. Selon une enquête réalisée par CSA/Unilet en janvier 2021, 86% des Français consomment des légumes en conserve s'élève à 86%. Entre septembre 2019 et septembre 2020, les foyers ont d'ailleurs, en moyenne, acheté 25,6 boîtes de 850 ml, ce qui correspond à une augmentation de 6,8% en un an. Pour ce qui est du poisson, 93,5% des Français achèteraient, chaque année, du thon ou des sardines en boîte. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces chiffres, la popularité des boîtes de conserve montre que la hausse de leur prix constitue un enjeu alimentaire et financier particulièrement important pour l'ensemble des ménages. « Personnellement, j'achète au moins deux ou trois conserves par semaine » explique Sandrine, cliente rencontrée dans un magasin du 9ème arrondissement de Paris. « Mais depuis quelques semaines, je trouve que leur prix augmente fortement ».

» LIRE AUSSI - L’inflation va continuer de grimper en France en 2022

L'impression de Sandrine est totalement justifiée, étant donné que les légumes en conserve ont pris 4% en seulement quelques semaines et 30% en moyenne pour les conserves en général. Cependant, les boîtes de conserve n'ont pas attendu 2022 pour voir leurs prix augmenter fortement. Et l'inflation n'est pas la seule en cause.

Une hausse historique du prix des matières premières

Qui dit boite de conserve dit forcément acier et aluminium. Les marchés régissant les deux principaux composants de ce contenant métallique connaissent, en effet, des perturbations particulièrement importantes depuis plus de deux ans maintenant. La tonne d'aluminium est ainsi passée de 1688 dollars en février 2020 à 3498,37 dollars en mars 2022. De son côté, l'acier est passé, sur la même période, de 585 dollars la tonne ($/T) à 1541 $/T. Pourquoi ? La hausse du prix de l'énergie a obligé certaines unités industrielles à réduire leurs niveaux de production, étant donné que les dépenses énergétiques représentent 10% de l'ensemble des coûts de production des professionnels du secteur selon l'Union des industries utilisatrices d'électricité (Uniden).

» LIRE AUSSI - Sidérurgie : ArcelorMittal suspend toute la production d'acier en Ukraine

Du côté de la demande, la forte reprise économique mondiale post-Covid a, à l'inverse, renforcé les besoins en métaux. Cependant, « avec la crise sanitaire, de nombreux hauts fourneaux se sont arrêtés en quelques semaines, mais cela a mis encore plus de temps à les redémarrer quand la demande s'est emballée » précise Lionel Lavorel, Responsable commercial de la Société Périgourdine d'Emballages Métalliques (SPEM). Un décalage entre une offre limitée et une demande qui a augmenté de 6% en 2021 selon l'Association mondiale de l'acier Wordstell. La boîte de conserve s'est donc retrouvée au cœur de ces deux mouvements contraires, participant ainsi directement à l'augmentation de ses prix.

» LIRE AUSSI - Aluminium: le russe Rusal touché de plein fouet par les sanctions

Par la suite, la Guerre en Ukraine est passée par là. Alors que le prix de l'aluminium avait augmenté de 5,56% entre juillet et novembre 2021, celui-ci a pris 32,69% entre novembre 2021 et mars 2022 à cause des tensions géopolitiques liées au conflit. D'ailleurs, 80% de l'alumine utilisée en France pour produire de l'aluminium venant de Russie, les sanctions occidentales prises à l'encontre de ce pays pourraient entraver les niveaux d'exportations d'alumine vers l'Hexagone. Avec le risque de voir les prix des boîtes de conserve augmenter de nouveau... « L'acier et l'alu représentent un tiers et la moitié du prix de revient. Je suis obligé d'augmenter mes prix » , indique Jérôme Foucault, président du conseil de l'Association des entreprises de produits alimentaires élaborés (Adepale France), au micro de TF1 . « Pour moi, la Guerre en Ukraine prouve surtout que l'Europe et la France ont fait une croix sur leur filière de l'acier, des hauts fourneaux et de la sidérurgie » déplore Lionel Lavorel. À titre de comparaison, l'usine d'Azovstal de Marioupol [détruite lors d'un assaut russe du 20 mars dernier] produisait, en 2018, 6,2 millions de tonnes d'acier, soit... 40,3% de la production française en une seule usine.

« Dans tous les cas, nous sommes structurellement entrés dans une ère de l'acier cher, d'autant que les normes sociétales et environnementales, qui s'avèrent nécessaires, vont se renforcer » conclut-il. De quoi s'attendre, sur le long terme, à voir le prix de nos conserves continuer d'augmenter au supermarché...