Pourquoi investir dans un bien immobilier éco-responsable ? / iStock.com - Giorgio Pasini

Quelles sont les caractéristiques d’un bien éco-responsable ?

Ce type de logement, également qualifié d’ « immobilier durable » a vocation à générer un impact environnemental le plus faible possible. Et ce, pendant toute la durée de son cycle de vie, c’est-à-dire depuis sa conception jusqu’à sa démolition, en passant par sa phase de construction. Ceci nécessite des technologies (ex : panneaux solaires, récupérateurs d’eau de pluie, toilettes à faible débit, douches ou robinets équipés d’économiseurs d’eau, etc.) et des matériaux écoénergétiques (ex : produits recyclés, renouvelables, ou sans composés organiques volatils...). Au-delà des aspects purement techniques, une construction éco-responsable intègre également des paramètres liés au bien-être de ses occupants (ex : matériaux non toxiques, espaces bien ventilés, lumière naturelle...) ou aux enjeux de la mobilité. Une priorité est ainsi donnée à des sites équipés de pistes cyclables, ou particulièrement bien desservis par les transports en commun afin de réduire, autant que faire se peut, la dépendance à la voiture, qu’elle soit thermique ou électrique.

Investir dans un bien éco-responsable... Quels sont les avantages fiscaux ?

Investir dans un bien éco-responsable fait du bien à la planète, c’est un fait ! Cela offre aussi divers avantages fiscaux, au nombre desquels on compte : Le CITE, un crédit d'impôt lié à la transition énergétique qui permet de bénéficier d’un crédit d'impôt de 30%, en cas de travaux optimisant la consommation du foyer ; La réduction d'impôt de la Loi Pinel, permettant de bénéficier d’une minoration de l’IR pouvant atteindre jusqu’à 21% du montant investi dans la construction d’un logement neuf ; Le dispositif SCPI écologique, qui offre une réduction d'impôt sur les revenus locatifs dans une Société Civile de Placement Immobilier (SCPI) écologique labellisée ISR (Investissement Socialement Responsable) ; L’exonération des plus-values qui s’applique, dans certains cas, lors de ventes d'un bien immobilier éco-responsable ; Enfin, la loi Malraux, offre, elle aussi, des avantages fiscaux aux investisseurs qui se lancent dans la rénovation de biens anciens et historiques.

Acquérir ou rénover un bien éco-responsable... Quelles aides financières ?

Bon pour la planète, excellent pour solidifier son patrimoine... l’envers du décor réside dans le coût de ces constructions, clairement plus onéreuses que celles dites « traditionnelles ». Fort heureusement, il existe différentes aides financières. L’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) propose, par exemple, des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique, pouvant atteindre 50% du montant total des travaux. L’’Éco-prêt à taux zéro aide les propriétaires à améliorer la performance énergétique de leurs logements avec des prêts sans aucun intérêt. Les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements de plus de deux ans, bénéficient quant à eux d’un taux réduit de TVA.