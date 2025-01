Pourquoi cette maison de Los Angeles a été miraculeusement épargnée par les flammes

Une maison s’élève, comme si aucun incendie n’avait ravagé le front de mer, à Pacific Palisades. Si elle n’a pas été réduite en cendres, contrairement à ses voisines, c’est qu’elle possède un petit truc en plus.

Les incendies ravagent Los Angeles , contraignant plus de 150.000 personnes à évacuer la mégalopole américaine . Environ 12.000 bâtiments ont été détruits. Le mannequin Paris Hilton a notamment découvert en direct à la télévision son manoir en flammes . « C’est quelque chose que personne ne devrait jamais avoir à vivre », a-t-elle écrit sur X, s’estimant « reconnaissante que [sa] famille soit en sécurit é». Le chanteur Patrick Bruel a également vu sa maison partir en fumée .

Parmi ce chaos général, une villa de luxe a miraculeusement résisté à l’assaut des flammes, à Pacific Palisades, le long de la Pacific Coast Highway. Elle est étonnamment intacte alors que toutes les maisons voisines ont été détruites par l’incendie. Seules les vitres portent la trace du passage de l’incendie dévastateur . Elles ont été noircies par les flammes. Même les murs blancs sont à peine salis.

Un toit ignifuge

Un ouvrier a envoyé le 7 janvier au propriétaire, un retraité millionnaire de 64 ans, qui vit au Texas, une vidéo des flammes se propageant autour de sa villa. Le propriétaire, dénommé David, est convaincu que sa demeure comprenant 4 chambres sera bientôt réduite en cendres. Une fois le feu éteint, il reçoit des photos où sa maison s’élève au bord de la mer, comme si rien ne s’était passé. « Ma femme m’a envoyé un message ce matin qui disait: «Dernière maison debout », raconte le propriétaire. Comment expliquer ce miracle?

La villa qui vaut près de 9 millions de dollars, soit 8,7 millions d’euros, a été érigée pour résister aux tremblements de terre, qui surviennent fréquemment en Californie. « C’est du stuc et de la pierre avec un toit ignifuge », explique le propriétaire au New York Post . Ainsi, le toit a été rendu résistant aux flammes. Le propriétaire pense que c’est cette construction ultra-robuste qui a sauvé la maison de 390 mètres carrés. Elle comprend effectivement des pilotis de 15 mètres qui s’enfoncent dans la roche pour la maintenir stable si des vagues s’écrasaient sur la digue.

David avait donc anticipé un tremblement de terre mais en aucun cas un incendie: « Je me suis dit: «Si jamais nous avons un tremblement de terre, ce serait la dernière chose à disparaître». Honnêtement, je ne pensais pas que si nous avions un incendie, ce serait la dernière chose à disparaître ». Plus de 20 pompiers ont combattu les flammes pendant plus de 12 heures pour sauver la structure. La maison a probablement subi des dégâts causés par la fumée mais elle est encore debout. « Je n’avais pas de souvenirs de ma famille là-bas. Ce n’était pas la maison de ma famille », déclare David qui avait fait l’acquisition de la maison lorsque deux de ses trois garçons étudiaient dans la région pour venir leur rendre visite. « Mes pensées vont à ceux qui ont perdu leur maison », ajoute-t-il.