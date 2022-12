Pour que ces maisons de rêve soient accessibles au plus grand nombre

Ces 40 maisons d’architectes bâties dans les 20 dernières années et présentées dans un livre rappellent que ces créations d’architectes peuvent être écologiques, pratiques et, parfois, bon marché.

Elle œuvre depuis 15 ans pour sensibiliser le grand public à l’architecture et au patrimoine, avec un goût particulier pour la maison individuelle. C’est en 2007 que Delphine Aboulker a créé l’agence immobilière Architecture de collection (spécialisée dans l’architecture remarquable des 20e et 20e siècles) avant de lancer la société Architrip qui mêle architecture et tourisme. C’est également elle qui a lancé le prix Archinovo récompensant les plus belles maisons d’architectes construites ces dernières années avant un passage par le ministère de la Culture où elle a pu conseiller Franck Riester sur les questions liées à l’architecture.

C’est dans la lignée de ses engagements que cette architecte actuellement directrice adjointe de l’École de Chaillot vient de publier «Maisons rêvées». Cette sélection de 40 réalisations «made in France» repérées au gré des différentes éditions du prix Archinovo et construites entre 2000 et 2020 montre à quel point la maison individuelle, habitat préféré des Français, reste un modèle d’avenir, n’en déplaise à une ancienne ministre du Logement . «Pour l’architecte, la maison individuelle reste un laboratoire fondamental, un terrain de jeu et d’expérimentation extraordinaire, souligne Delphine Aboulker. Et pour le grand public, ce livre est l’occasion de constater que ces constructions sont actuellement à la croisée de nombreux enjeux de société et se sont largement démocratisées.»

À partir de 100.000 euros

Après une mise en perspective historique, l’ouvrage montre que ces maisons dont le tarif peut démarrer à 100.000 euros ont notamment su relever les défis écologiques, prendre en compte la tradition pour la réinventer sans oublier l’aspect esthétique ou le rôle que peut jouer la maison en ville. «Aujourd’hui les architectes sont de plus en plus formés et sensibilisés à la réhabilitation énergétique avec des matériaux bio et géo-sourcés, précise l’auteur. En effet, les matériaux naturellement durables et économiques, que sont le bois, le chanvre, la paille, la ouate de cellulose, les textiles recyclés, les balles de céréales, le liège, le lin, le chaume ou l’herbe, regagnent en popularité auprès des architectes. Les matériaux bio-géo-sourcés présentent également d’excellentes propriétés thermique et respirantes.»

Parmi les maisons sélectionnées, on trouvera ainsi la maison réalisée en 2011 par PO architectes à Nantes. Elle combine ossature bois, toiture végétalisée et sobriété foncière puisqu’elle réunit deux logements dans un bâtiment avec un jeu habile de patio pour les séparer. Preuve que l’architecture n’est pas forcément démonstrative pour imposer à tous le génie de l’architecte, bon nombre de réalisations récentes se font discrètes. C’est le cas de la maison camouflée ou de la maison furtive, toutes deux présentées dans l’ouvrage. La dernière, creusée dans la colline, est très dépouillée pour se fondre tel un terrier dans le paysage, qui reste la vraie star. Cette réalisation de PPA architecture à Lesponne s’ouvre largement sur les paysages montagneux de la Haute-Bigorre. Non contente de se cacher dans le sol, cette incroyable réalisation peut aussi quasiment disparaître derrière les tas de bois stockés entre ses fenêtres qui chauffent la maison.

Eco-logis

La simplicité et le goût du savoir-faire local sont également mis à l’honneur par plusieurs habitations. La maison près du sapin signée par Arba et implantée en Savoie, à Loisieux, illustre cette tendance. Avec sa forme triangulaire, elle évoque le tipi indien tout en se rattachant fermement à la tradition des cabanes de montagne, sans oublier les principes bioclimatiques avec ses volumes compacts, sa taille réduite (40 m² habitables pour 2 personnes) et son exposition pour se réchauffer aux rayons du soleil. Mais ce retour en grâce de l’architecture vernaculaire n’empêche pas pour autant le progrès et l’usage de technologies. La maison Bambou conçue par Karawitz architecture à Bessancourt, en région parisienne, illustre depuis 2009 ce que peut être une maison a énergie positive, sans oublier le confort et l’élégance. Cette construction passive régule l’apport de lumière grâce à l’usage massif de claires-voies et se permet de produire plus d’énergie qu’elle n’en consomme grâce à ses panneaux solaires.

Et si la part belle est faite aux «éco-logis», le livre n’oublie pas de laisser une place aux extensions de maisons, à l’inspiration industrielle ou encore aux maisons de villes, voire à des choix esthétiques radicaux de maisons minimalistes. À l’heure de la Zéro artificialisation nette et du culte de la sobriété, la maison individuelle parviendra-t-elle durablement à nous faire rêver? «Si les architectes sont les bâtisseurs par excellence, aujourd’hui l’enjeu majeur de la profession est devenu celui de la rénovation et de la réhabilitation des bâtis existants, estime Delphine Aboulker. Mais cela n’empêchera évidemment pas de construire et l’on remarque que les architectes se positionnent de plus en plus sur des programmes de logements individuels groupés. Quant à la frugalité, elle pourra toujours être sublimée par l’architecture si l’on en croit la maxime de Mies van der Rohe, «Less is more.»