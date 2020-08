Pour 6 millions d'euros, le repaire du patron de James Bond peut être à vous

Ce penthouse londonien de plus de 4000 m² a appartenu au premier directeur du MI6 qui a inspiré le supérieur du célèbre agent secret britannique.

Le fameux «M», vous connaissez? Oui, c'est un chanteur, répondront les fans de Matthieu Chedid. Oui, c'est le patron de James Bond, diront les inconditionnels du célèbre agent secret. Il est question, en effet, du directeur du Secret Intelligence Service (SIS), aujourd'hui connu sous le nom de MI6.

Après le nid d'espion niçois de James Bond, c'est au tour du repaire londonien du patron de 007 d'être à vendre. Il s'agit d'un penthouse de 4144 m² qui s'étend sur trois étages (du 8e au 10e). Situé à Whitehall Court (près de Westminster, voir ci-dessous), bâtiment historique de Londres construit à la fin du 19e siècle, cet appartement a été mis sur le marché pour la modique somme de 5,5 millions de livres, soit plus de 6 millions d'euros, selon Beauchamp Estates, le réseau immobilier qui le commercialise. «Cet unique penthouse, situé dans l'avant-toit du bâtiment, contribue à mettre en lumière l'histoire passionnante des services secrets et des agents 007», souligne Gary Hersham, l'agent en charge de la vente.

L'édifice est connu pour avoir été le quartier général du Secret Intelligence Service entre 1911 et 1919 dont le premier directeur fut Sir Mansfield Smith-Cumming de 1909 et 1923 (voir ci-dessous). Une plaque commémorative à son honneur a d'ailleurs été apposée en 2015 sur cette ancienne propriété gouvernementale (voir ci-dessous). C'est cet homme qui a inspiré le personnage de «M», le chef de James Bond, incarné pour la première fois par le Britannique Bernard Lee de 1962 à 1979 puis par cinq autres acteurs (John Huston, Edward Fox, Robert Brown, Judi Dench, Ralph Fiennes).

Au huitième, où Sir Mansfield Smith-Cumming avait l'habitude d'informer ses agents, se trouve la salle de réception principale ouvrant sur un toit-terrasse avec vue sur Whitehall, la rue qui regroupe plusieurs ministères. Au neuvième étage, la suite parentale et deux autres chambres d'hôtes. Et au 10e, le futur acheteur disposera entre autres d'une cuisine, d'une salle à manger et d'un espace de vie sur deux niveaux où les poutres ainsi que les revêtements de sols renforcés (voir notre diaporama en illustration principale), installés par le MI6 pendant la Première Guerre mondiale pour prévenir d'une attaque des Allemands, ont été conservés.

Bien que le bureau du SIS ait déménagé un peu plus à l'ouest, dans une maison de Melbury Road, Mansfield Smith Cumming, a continué à occuper Whitehall Court comme bureau personnel et résidence officielle jusqu'à sa mort en 1923, à l'âge de 64 ans. Le lieu reste ainsi imprégné d'une atmosphère particulière, à la fois mystérieuse et historique. «Qui n'aime pas l'excitation et le glamour des services secrets, des espions, des gadgets et de James Bond?», interroge Gary Hersham.

Sans doute pas les fans absolus du célèbre agent secret, qui pourront apercevoir ce penthouse londonien dans le prochain James Bond «Mourir peut attendre» («No time no die») qui sortira en novembre prochain. On y verra l'acteur Daniel Craig garer sa célèbre Aston Martin en argent à l'extérieur du bâtiment et se diriger vers le ministère de la Défense.