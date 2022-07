Pont du 14 juillet : les prévisions de circulation du week-end

(Crédits photo : Pexels - Edwin José Vega Ramos )

La circulation s'annonce particulièrement difficile dans le sens des départs vendredi et samedi, et dans le sens des retours dimanche.

Les vacanciers qui prennent la voiture ce week-end devront s'armer de patience. Alors que la France subit une vague de chaleur, ils devront en effet faire face également à des embouteillages importants sur les routes. Dans le cadre du pont du 14 juillet, le pic de circulation doit en effet être atteint entre vendredi et dimanche.

Ce vendredi, la circulation devrait ainsi être fortement ralentie sur l'ensemble du territoire - classé orange - et en particulier de la côte méditerranéenne, en rouge selon Bison Futé. Les autoroutes A6, A7, A8, A9, A10, A63 s'annoncent très encombrées. Bison Futé recommande ainsi de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 12h, et d'éviter les autoroutes A6, A9, A10 et A31 dans l'après-midi. La situation sur l'autoroute A7 s'annonce plus corsée encore, puisque Bison Futé recommande d'éviter cet axe de 10h à 21h entre Lyon et Orange, et de 15h à 19h entre Orange et Marseille.

Samedi 16 juillet encore, la circulation devrait être très contrainte. L'ensemble du territoire est classé en rouge dans le sens des départs et en orange dans le sens des retours. « L'ensemble des grands itinéraires du pays » sont concernés. « Des ralentissements et des bouchons sont attendus, en particulier, sur l'autoroute A10 vers Bordeaux, dans la vallée du Rhône sur l'autoroute A7, puis sur les autoroutes A8 et A9 le long la Méditerranée », précise Bison futé. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera également «dense» de 10h à 17h et de 20h à 23h, avec une attente supérieure à 1 heure de 17h à 20h. Dans l'autre sens, des difficultés importantes sont aussi attendues, notamment sur l'A7, l'A9, l'A75, l'A61 et l'A62.

Les vacanciers sur le retour dimanche

Dimanche, enfin, la tendance observée samedi s'inversera : l'ensemble du territoire est classé en orange dans le sens des départs et en rouge dans le sens des retours. Dans le sens des départs, les autoroutes A7, A9 et A62 et A63 en direction de l'Espagne s'annoncent congestionnées. Dans le sens des retours, Bison Futé recommande d'éviter « les autoroutes A10 et A11 dans la zone ouest du pays, A7 et A43 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'Arc méditerranéen notamment sur les autoroutes A9, A61 et A62 ».

Bison Futé souligne enfin que ce week-end prolongé coïncide avec le passage des cyclistes du Tour de France, qui va perturber la circulation sur certains axes. Ainsi, vendredi 15 juillet, la 13ᵉ étape du Tour de France cycliste se déroulera entre Le Bourg d'Oisans (38) et Saint-Etienne (42). Samedi 16 juillet, la 14ᵉ étape de la course aura entre Saint-Etienne (42) et Mende (48). Enfin, dimanche 17 juillet, la 15ᵉ étape prendra place entre Rodez (12) et Carcassonne (11).