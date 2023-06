Selon une récente étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), plus de dix millions de Français sont en précarité alimentaire. Un chiffre très élevé, qui s’explique en partie par l’inflation alimentaire et l’augmentation générale du coût de la vie.

Plus de 10 millions de Français en précarité alimentaire-iStock-Artem Stepanov

Un pourcentage en nette évolution

Un rapport qui fait froid dans le dos. Selon une récente étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc), 16% des Français ne mangent pas à leur faim. Un pourcentage qui a augmenté de quatre points par rapport aux données de décembre 2022. Pour rappel, en 2016, près de 9% de la population déclarait ne pas se nourrir à sa faim. Soit près de deux fois moins de personnes en précarité alimentaire. Puis, en novembre 2022, seulement 39% des Français estimaient pouvoir manger tout ce qu’ils souhaitent. Entre-temps, l’inflation alimentaire a atteint un pic inédit, avec certains produits connaissant une hausse de prix de plus de 10%. « Jusqu'en 2021, alors que l'inflation était contenue à moins de 2 %, la précarité alimentaire a peu évolué », analyse le Credoc dans son étude.

Les Français les plus impactés par la précarité alimentaire

L’étude du Credoc révèle que les femmes et les jeunes sont les plus impactés par cette précarité alimentaire. En effet, 24% des moins de 40 ans déclarent souffrir du manque de nourriture, contre 7% des 60-69 ans. Les jeunes étudiants sont ceux qui ont le plus de mal à s’alimenter correctement. Mais les femmes ne sont pas non plus épargnées. L’étude montre que 18% des femmes souffrent de précarité alimentaire contre 14% des hommes. Les Français aux revenus modestes subissent de plein fouet l’inflation alimentaire. Ils sont 31% concernés par la précarité alimentaire contre 4% des catégories sociales à hauts revenus.

Le coût de la vie augmente

Et si de plus en plus de Français souffrent de précarité alimentaire, c’est aussi parce qu’ils font le choix de diminuer leur budget course. En effet, l’inflation a rendu bien plus cher le coût de la vie en général. Et « les dépenses d'alimentation peuvent être modulées, contrairement à d'autres dépenses pré-engagées (loyer, abonnements, cantines scolaires, etc.) », explique le Credoc dans son étude. « On peut ainsi supposer que les Français se sont restreints sur le poste alimentation en raison de l'augmentation du coût de certaines dépenses incompressibles ».

De nombreux produits jugés trop chers ne trouvent plus acheteurs

Si certains Français ne souffrent pas de précarité alimentaire, ils ne mangent pas non plus tout ce qu’ils souhaitent. Près de la moitié des Français indiquent se priver de certains produits, dont la viande et le poisson. Compte tenu de la hausse générale du panier alimentaire, les Français ont donc revus leurs habitudes de consommation, pour privilégier les produits les moins onéreux. Résultat, de nombreux produits ne se vendent plus, car ils sont jugés bien trop chers. « La bonne viande aujourd’hui ne se vend pas, elle est considérée comme trop chère, le poisson aussi », confiait Michel-Edouard Leclerc sur BFM TV.