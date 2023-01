Placements : où investir en 2023 ?

Quels seront les placements à privilégier en 2023 ? (Crédit photo : 123RF)

Conflits, crise énergétique, inflation, hausse des taux d'intérêt … alors que l'année 2023 s'ouvre sur un contexte tumultueux, quels seront les placements à privilégier en 2023 ?

Les actifs sans risque

En ce début d'année 2023, les taux de l'épargne règlementée (Livret A, LDDS, LEP, PEL, CEL) sont revus à la hausse, conséquence de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt de ces deniers mois.

Le taux de rémunération du PEL est passé de 1,00 % à 2,00 % pour les contrats ouverts depuis le 1er janvier 2023. Celui du Livret A et du LDDS sera relevé le 1er février prochain : le taux sera dévoilé mi-janvier mais il très probable qu'il dépasse les 3 %. Le taux du LEP (livret d'épargne populaire) sera lui aussi revu à la hausse. Il rapporte actuellement 4,60 % et pourrait être porté à 6,00 %. Pour rappel, le LEP est plafonné à 7.700 euros et réservé aux Français dont les ressources sont limitées (son ouverture est conditionnée à un plafond de ressources).

Les assureurs annoncent progressivement le taux de rendement de leurs fonds en euros au titre de l'année 2022. La performance moyenne est attendue autour de 1,80 % et 2,00 %. La remontée des taux d'intérêt se répercute lentement sur la performance des fonds en euros et leur rendement moyen devraient continuer à progresser au titre de 2023.

Si les rendements des actifs sans risque sont en hausse, ils restent toutefois bien inférieurs à l'inflation. Pour espérer un meilleur rendement, les épargnants n'auront pas d'autre choix que d'accepter de prendre une part de risque.

L'immobilier

Crise sanitaire, inflation, hausse des taux, rénovation énergétique … après 15 ans de tendance haussière, va-t-on assister en 2023 à un retournement du marché de l'immobilier ?

Sur le marché de l'immobilier résidentiel, la croissance des prix (+ 6,4 % sur un an au T3 2022) cache une réalité contrastée : les prix stagnent dans les grandes métropoles et on observe un rattrapage dans les autres zones, notamment en province (avec + 8,1 %). Selon l'Observatoire BPCE, le taux moyen des crédits pourrait atteindre 3,20 % fin 2023 et cela pourrait avoir un impact important sur la solvabilité des ménages, qu'un allongement de la durée ne suffirait pas à compenser. Cela pourrait peser sur la demande et les transactions pourraient reculer de l'ordre de 10 % en 2023, provoquant alors une baisse des prix.

Sur le marché de l'immobilier professionnel, selon l'Aspim (association française des placements en immobilier), le rendement moyen des SCPI en 2022 devrait se situer autour de 4,50%, stable par rapport à 2021. Malgré le contexte difficile lié à la crise sanitaire, les SCPI ont réussi à maintenir le cap. Sur les 9 premiers mois de l'année, la collecte a atteint un très bon niveau et a progressé de 48 % par rapport à la même période en 2021. On observe toutefois un léger ralentissement au troisième trimestre. Est-ce le premier signe d'un changement de tendance ? Les gérants de SCPI restent optimistes mais pilotent activement leur portefeuille pour se recentrer sur des immeubles susceptibles de s'adapter aux mutations du marché de l'immobilier de bureau (situation et qualité des immeubles, critères ESG).

Les marchés financiers

Guerre en Ukraine, inflation, hausse des taux, crise énergétique … l'année 2022 aura été mouvementée sur les marchés financiers. Sur un an, les principaux indices boursiers ont chuté : - 9,50 % pour le CAC 40, - 11,9 % pour l'Eurostoxx, - 8,78 % pour le Dow Jones, – 33,1 % pour le Nasdaq et – 9,37 % pour le Nikkei.

Les perspectives de croissance mondiale restent dégradées pour l'an prochain en raison du conflit en Ukraine qui semble perdurer et de la hausse des taux d'intérêt des banques centrales pour contrer l'inflation et la crise énergétique. De nombreux experts s'accordent à dire que le potentiel de hausse des bourses en 2023 reste modeste. Certains secteurs pourraient toutefois tirer leur épingle du jeu.

Le secteur de la cybersécurité, enjeu stratégique pour les entreprises et les États, pourrait être boosté par la montée des conflits dans le monde (Russie, Chine, Corée …) et par la recrudescence récente de cyber-attaques.

Le secteur des énergies renouvelables pourrait bénéficier de la mise en évidence de la dépendance des États européens aux énergies fossiles et de la prise de conscience de la nécessité de diversifier et d'accélérer la transition énergétique.

Le secteur santé et plus particulièrement des biotechnologies est attrayant car à la fois peu dépendant de la conjoncture et source de croissance par ses nombreuses innovations.