Placement : faut-il souscrire au fonds à formule proposé par votre banquier ?

Les fonds à formule peuvent rapporter plus de 4% par an mais ils ne sont pas sans risque. (© Freepix)

Souvent proposés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, les fonds à formules sont des produits financiers complexes. Ils promettent régulièrement un rendement de plus de 4% par an et une relative protection du capital. Mais qu'en est-il vraiment ?

Vous disposez de plusieurs milliers d'euros d'épargne et d'un contrat d'assurance vie ?

Votre conseiller bancaire vous a alors probablement déjà proposé de souscrire à un placement spécial au nom bien marketé.

Trianance (Crédit Agricole), Elegia (BNP Paribas), SG Double Frequence (Société Générale), Coralium (Natixis)... tous ces produits entrent dans la catégorie des fonds dits «à formule». Concrètement, cette appellation renvoie au fait que la performance de l'investissement dépendra de l'application d'une formule mathématique à l'évolution d'un indice boursier de référence.

Aussi appelés «produits structurés», ces fonds sont très complexes à appréhender pour le néophyte.

Formule attirante

Ils sont généralement présentés par les commerciaux des banques comme un moyen d'espérer un rendement de l'ordre de 4 à 8% par an en limitant les risques par rapport à un investissement boursier classique.

Typiquement, un fonds à formule proposera un gain fixe de 5% par an à condition que l'indice de référence soit en hausse après deux, quatre ou six ans. En cas de baisse de l'indice, le capital est réputé protégé sauf si la chute dépasse un certain niveau (généralement 40%).

Alors que les rendements des placements sans risque dépassent rarement 1% aujourd'hui, ce type d'investissement a de quoi séduire. La probabilité que