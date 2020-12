PlaceAuxRestos: l'initiative adoptée par les maires pour aider les restaurateurs

Le grossiste Metro France appelle les maires de France à dédier aux restaurateurs un stand sur leurs marchés locaux. 42 villes ont déjà rejoint l'action.

La solidarité de Noël ne s'est pas envolée en France. Pour aider les restaurateurs toujours fermés, le grossiste Metro France a appelé les maires à mettre à leur disposition des stands sur les marchés locaux, ou à organiser des marchés éphémères réservés à la restauration indépendante. 42 villes ont déjà adopté le concept.

L'initiative, lancée par Metro France, est également portée par l'UMIH, le GNI et la CGAD. Tous ont adressé le 3 décembre une lettre ouverte à l'Association des Maires de France, au Sénat, à l'Association des Villes de France et celle des Petites Villes de France, qui ont répondu avec enthousiasme à l'idée: «Chaque fois qu'un échange avec un maire intervient, l'accueil est très positif!» abonde Metro France. «En moins de 20 jours, ce sont 42 villes qui ont donné leur accord donnant accès aux restaurateurs ainsi à 91 marchés», poursuit le grossiste. Un nombre qui devrait augmenter au fil de l'eau selon la chaîne: «Ce n'est que le début, et la mobilisation des signataires de la lettre ouverte reste totale». Parmi elles, on retrouve entre autres Avignon, Grenoble, Metz et Paris.

Les villes peuvent, selon l'espace disponible et les infrastructures, proposer des stands sur un marché local aux côtés des commerçants, ou organiser un marché accueillant uniquement les restaurateurs qui le souhaitent. C'est la seconde option qu'a choisie la ville d'Auxerre, qui débute l'opération ce mercredi 23 décembre. Au total, une quinzaine de restaurateurs ont investi le marché couvert de l'arquebuse ce matin, mis à leur disposition gratuitement: «c'est la mairie qui fournit le personnel et la logistique sans contreparties», précise Isabelle Joaquina, adjointe chargée du commerce et de l'artisanat. Pas de possibilité de cuisiner sur place, mais Metro s'engage à fournir aux restaurateurs les équipements nécessaires pour garder les plats au chaud par exemple.

Ce marché «spécial restaurants» aura également lieu le mercredi 30 décembre, «et potentiellement les mercredis du mois de janvier selon la demande». Tous les restaurateurs peuvent s'inscrire à partir du site internet de la commune. D'après l'élue, cette initiative est un réel coup de pouce pour les restaurateurs avant les fêtes de fin d'année: «les clients peuvent prendre des repas à emporter, mais aussi effectuer une réservation de repas pour Noël, acheter une carte cadeaux... tout est possible!»

Un moment d'échange entre les restaurateurs

La ville de Versailles a de son côté lancé l'opération samedi 19 décembre, optant pour le prêt de stands sur le marché local hebdomadaire. Place Saint-Louis, trois restaurateurs ont donc pu profiter d'un stand le temps de quelques heures aux côtés des forains traditionnels. Cette présence sur le marché a un double avantage: tirer plus de revenus via le «click and collect» et gagner en visibilité auprès des Versaillais: «pour ceux qui sont excentrés de la place, ça leur permet de se faire connaître par les habitués du marché Saint Louis» explique Philippe Pain, élu de la ville et président de l'Umih pour les Yvelines. Une promotion bien accueillie par les restaurateurs à l'orée des fêtes de fin d'année, d'autant plus qu'il est leur est interdit de poursuivre la vente à emporter à partir de 20h depuis l'entrée en vigueur du couvre-feu, mesure qui relève du «n'importe quoi» selon Philippe Pain.

Les prochains samedis, ils devraient être plus nombreux à tenir un stand, car «il y a de place pour une vingtaine de restaurateurs». L'opération se déroulera jusqu'au 20 janvier, date prévue par l'exécutif pour la réouverture des restaurants, «même si beaucoup n'y croient pas», souligne Philippe Pain, dubitatif. Et s'ils n'étaient que trois à vendre place Saint-Louis samedi denier, une quinzaine de professionnels du secteur étaient également présents pour célébrer le lancement. «Pour l'occasion, on avait invité pleins de restaurateurs, qui sont venus discuter, échanger, partager leurs problèmes. Ça leur a fait du bien de voir du monde, c'est moins déprimant», raconte l'élu.

Car malgré les aides et les initiatives solidaires, le secteur de l'hôtellerie-restauration souffre beaucoup des mesures restrictives. Les professionnels du secteur ont d'ailleurs manifesté lundi 14 décembre pour leur réouverture. En attendant, «cette bouffée d'oxygène qui chasse un peu la déprime» ne permettra pas pour autant aux restaurateurs d'atteindre leur chiffre d'affaires habituel, assure Philippe Pain.