Piscines : la demande de bassins enterrés et hors-sol a explosé depuis un an

Il est recommandé de se tourner vers une piscine hors-sol afin d'espérer disposer d'un bassin avant l'été 2021. (illustration) (Pixabay / Free-Photos)

Les livraisons de piscines ont augmenté de près de 30 % en France en un an. Devant cet engouement, les professionnels du secteur peinent à trouver de la main-d'œuvre pour effectuer toutes les livraisons. Pour espérer avoir sa piscine dans son jardin cet été, mieux vaut miser sur la piscine hors-sol.

Les professionnels du secteur de la construction de piscines sont aux anges. Les livraisons de bassin ont augmenté de 27,5 %, selon la Fédération des professionnels de la piscine et du spa (FPP), rapporte Capital. Près de 197 000 nouveaux bassins ont été installés en un an en France : 70 300 piscines enterrées et 126 500 piscines hors-sol.

Des livraisons retardées

Cet accroissement de la demande n'est pas sans conséquence. Le secteur, qui compte déjà 51 000 employés, manque de main-d'œuvre pour livrer tous les bassins. Nombreuses sont donc les entreprises qui cherchent actuellement à embaucher des techniciens, commerciaux, plombiers, spécialistes du traitement de l'eau...

Avec l'explosion des commandes, de nombreux Français devront donc attendre l'été 2022 pour voir leur piscine arriver. « Il faut compter en moyenne quatre mois entre le moment où un projet de piscine enterrée démarre, et le moment où elle est livrée », explique en effet Stéphane Figueroa, président de la FPP.

La piscine hors-sol, moins chère et plus facile à monter

Une alternative existe pour disposer d'un bassin dès cet été : miser sur une piscine hors-sol. Son aménagement est bien plus facile et rapide qu'une piscine enterrée. Le prix est aussi plus avantageux : de 500 € pour les modèles en kit à 10 000 ou 12 000 € pour les modèles plus sophistiqués, détaille Capital. Un investissement bien moindre que pour une piscine enterrée (24 000 € en moyenne).

Avec les modèles à monter soi-même, les Français les plus bricoleurs peuvent ainsi disposer d'un bassin en seulement quelques jours. Il est tout de même recommandé de placer l'équipement sur une dalle en béton ou de limiter les irrégularités du sol. Quel que soit le type de bassin (enterré ou hors-sol), il faut veiller à respecter les règles d'urbanisme, détaillées sur le site du Service public.