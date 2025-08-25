La France convoque l'ambassadeur américain à Paris après ses propos sur l'antisémitisme

(Reuters) -L'ambassadeur américain à Paris, Charles Kushner, va être convoqué lundi au Quai d'Orsay après ses propos soulignant "l'absence d'action suffisante" du gouvernement français pour combattre la montée de l'antisémitisme, a annoncé dimanche le porte-parolat du ministère des Affaires étrangères.

Dans une lettre datée du 25 août, date anniversaire de la libération de Paris, et adressée à Emmanuel Macron, Charles Kushner dénonce le manque d'action de la part du gouvernement français pour lutter contre l'antisémitisme.

"Le jour du 81e anniversaire de la Libération de Paris, qui a mis un terme à la déportation de Juifs depuis le territoire français, j'écris avec une profonde inquiétude sur la flambée dramatique de l'antisémitisme en France et sur l'absence d'action suffisante de la part de votre gouvernement pour le combattre", écrit Charles Kushner dans une lettre publiée dimanche dans la presse américaine.

Paris dénonce des propos "inacceptables" de l'ambassadeur américain, allant "à l'encontre du droit international".

"La France réfute fermement ces dernières allégations. La montée des actes antisémites en France depuis le 7 octobre 2023 est une réalité que nous déplorons et sur laquelle les autorités françaises font preuve d’une mobilisation totale, tant ces actes sont intolérables", écrit le Quai d'Orsay dans un communiqué.

(Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu)