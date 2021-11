Pinel, FCPI, PER… les pièges à éviter pour une défiscalisation réussie

les points d'attention pour optimiser une défiscalisation. ( Crédits: © Olivier Le Moal - stock.adobe.com)

Les économies d'impôts liées à la défiscalisation font parfois oublier les travers de certains dispositifs. Même les plus célèbres d'entre eux comportent leurs inconvénients et leurs limites !

Pour payer moins d'impôt sur le revenu, les contribuables ont le choix entre plusieurs dispositifs de défiscalisation. Mais les économies générées ne doivent pas faire oublier leurs désavantages, sous peine de voir son gain rogné, voire même de perdre de l'argent. Pour éviter d'en arriver à de telles extrémités, la vigilance est de mise. Résumé des principales erreurs à ne pas commettre pour les 5 principaux dispositifs de défiscalisation.

1. Le dispositif Pinel

Star de la défiscalisation, le Pinel a aussi ses inconvénients. Avec une durée d'engagement de mise en location pouvant atteindre jusqu'à 12 ans et un investissement qui se compte en centaines de milliers d'euros, il est nécessaire de bien préparer cet achat. Pas de coup de tête donc ! Comme chaque investissement immobilier, le bien doit être sélectionné en premier lieu pour la qualité de son emplacement. Depuis 2018, les investisseurs ont toutefois moins de chances de se tromper. En effet, le zonage a exclu les zones rurales et les villes moyennes des localisations éligibles à la réduction d'impôt Pinel.

2. Les FIP et les FCPI

Les FIP, Fonds d'Investissement de Proximité, et les FCPI, Fonds Communs de Placement dans l'Innovation, sont deux supports appréciés par les contribuables qui souhaitent minimiser le montant de leur impôt sur le revenu. En effet, les FIP et les FCPI permettent de profiter d'une réduction d'impôt pouvant aller jusqu'à 30 % de la somme investie. En contrepartie, certains assureurs chargent leurs clients de frais élevés. Le législateur a toutefois fixé des limites : les frais annuels sont plafonnés à 3 % au-delà de 4 ans de détention, et le total des frais ponctionnés ne peut pas excéder 30 % de l'investissement de départ. En revanche, un inconvénient persiste : il faut être patient pour récupérer son argent, en général au terme d'une dizaine d'années.

3. Le Plan d'Epargne Retraite

Le Plan d'Epargne Retraite, ou PER, est un très bon moyen de limiter sa fiscalité. Son point faible réside, une fois de plus, dans les frais. Ici, les droits d'entrée frôlent parfois les 5 %, de quoi faire dire au ministre de l'Economie et des Finances en personne, Bruno Le Maire, que "les acteurs du marché prélèvent trop de frais". En attendant qu'un dispositif réglementaire entre en vigueur, il est donc nécessaire d'être très attentif aux petites lignes des contrats proposés, et d'en comparer plusieurs avant d'arrêter son choix.

4. Les SOFICA

Les SOFICA sont les Sociétés de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel. Leur vocation ? Financer la production de films et de contenus audiovisuels. La réduction d'impôt à la clé est alléchante, de 30 à 48 % de la somme investie. Mais le retour sur investissement est loin d'être garanti. Autrement dit, l'investisseur n'est pas sûr de revoir la couleur de son argent. Yves Gambart de Lignières, conseiller en gestion de patrimoine indépendant, caricature les SOFICA : "C'est bien pour être invité à des avant-premières".

5. Les SCPI fiscales

Les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier, se déclinent en plusieurs versions. Les SCPI de rendement détiennent un patrimoine immobilier constitué de commerces et de bureaux, et livre un rendement pouvant aller jusqu'à 4 ou 6 % par an aux investisseurs. Mais d'autres SCPI dites "fiscales" ont des rendements plus aléatoires. Le principe ? Le gestionnaire de la SCPI investit dans des dispositifs de défiscalisation immobilière, Pinel ou Malraux par exemple, et les détenteurs de parts de SCPI profitent de cet avantage pour diminuer le montant de leur impôt sur le revenu. Yves Gambart de Lignières avertit les potentiels intéressés : "C'est parfois compliqué de sortir de ces SCPI et la plus-value est souvent très décevante".