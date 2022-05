Piégé par un faux gestionnaire de patrimoine, ce couple perd plus de 580 000 euros

Un couple originaire de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) s'est fait arnaquer par un faux gestionnaire de patrimoine trouvé sur Internet. (Pixabay / MOERSCHY)

Un couple de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) a perdu 585 000 euros à la suite d'une arnaque au livret d'épargne. Un faux gestionnaire de patrimoine, trouvé sur Internet, leur avait proposé un taux d'intérêt de 8 % contre un placement de 200 000 euros. Une escroquerie « fréquente », selon un gendarme.

Une escroquerie au livret d’épargne a fait l'objet du premier épisode d’ « Arnaques ! », la nouvelle émission de Julien Courbet diffusée sur M6 samedi 28 mai 2022. Dans le programme, on apprend qu’un couple de Saint-Germain-sur-Ay (Manche) s'est fait arnaquer par un faux gestionnaire de patrimoine. Au total, ils ont perdu toutes leurs économies, soit 585 000 euros, rapporte La Presse de la Manche .

8 % d'intérêts

Tout a commencé il y a 15 ans, lorsque le mari, victime d’un grave accident de la route, avait reçu 900 000 euros d’indemnisation. Le couple souhaitait faire fructifier une partie de cet argent et avait alors trouvé sur Internet un gestionnaire de patrimoine qui leur promettait un taux d’intérêt de 8 % en échange d’un placement de 200 000 euros.

Espérant obtenir 16 000 euros d’intérêts par an, le couple avait accepté la proposition. Pendant plusieurs années, les arnaqueurs les avaient ensuite mis en confiance en leur demandant régulièrement des nouvelles. Une technique qualifiée de « câlinothérapie » . Profitant de cela, ils leur avaient ensuite progressivement demandé de nouveaux versements.

Une arnaque fréquente

Finalement, à l’occasion de réparations sur leur voiture, le couple avait appelé leur gestionnaire pour récupérer l’argent, sans obtenir de réponse. « On n’a trouvé personne. Le numéro n'était plus attribué, le site était bloqué et l'adresse mail introuvable » , a témoigné le mari.

Depuis, ils sont contraints de vivre avec la pension d’invalidité du père de famille. Ils ont lancé une action en justice, sans grand espoir d'obtenir un jour gain de cause. Selon un gendarme, ce type d’arnaques, issues de bandes organisées opérant par mail ou téléphone, est « fréquent » . Alexandre Hollman, conseiller financier, a invité les consommateurs à s’interroger lorsqu’on leur propose des taux d’intérêt particulièrement hauts.