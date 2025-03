PERIAL Asset Management : stabilité et innovation au rendez-vous en 2024

En ce début d'année 2025, PERIAL Asset Management dresse un bilan positif de l'exercice 2024 pour ses sociétés civiles de placement immobilier. Le gestionnaire d'actifs immobiliers annonce des performances conformes aux objectifs fixés et confirme la solidité de sa stratégie d'investissement dans un contexte de marché convalescent.

Des performances en ligne avec les attentes

Les SCPI du groupe PERIAL AM affichent des taux de distribution qui reflètent leurs positionnements stratégiques respectifs sur les marchés français et européens.

La SCPI PFO se distingue particulièrement avec un taux de 6,27%, démontrant la pertinence de sa stratégie de diversification géographique et sectorielle.

Les SCPI PFO2 et PF Grand Paris , davantage exposées au marché des bureaux, maintiennent des performances solides avec des taux de distribution respectifs de 4,91% et 5,10%.

La SCPI PF Hospitalité Europe orientée vers l'hébergement de santé, affiche pour sa part un taux de 4,02% et prévoit une évolution de sa stratégie vers le secteur hôtelier pour 2025.

Stabilité des valorisations

Les expertises immobilières réglementaires de fin d'année révèlent une relative stabilité des valeurs de parts. Les variations observées au second semestre restent marginales, oscillant entre -0,5 et +0,7%. Ces résultats suggèrent une stabilisation du marché immobilier après une période d'ajustement et valident le travail d'optimisation des portefeuilles réalisé par les équipes de gestion de PERIAL AM.

Une innovation majeure : l'intégration de la valeur verte

PERIAL AM innove en matière d'évaluation immobilière en intégrant plus précisément la « valeur verte » dans l'expertise de ses actifs. En collaboration avec Cushman & Wakefield et la société Sitowie, le gestionnaire a développé une méthodologie novatrice prenant en compte la performance énergétique, la résilience climatique et les investissements durables réalisés sur les immeubles.

Cette approche – testée sur plusieurs actifs de la SCPI PFO2 – a permis d'identifier une valeur verte additionnelle comprise entre 0,6% et 6,4% selon les immeubles. Cette initiative témoigne de l'engagement du groupe dans la transition écologique du secteur immobilier et sa volonté d'anticiper les évolutions du marché.

Un engagement ESG renforcé

L'année 2024 s'est conclue par un succès majeur en matière de responsabilité environnementale avec l'obtention du label ISR pour l'ensemble de la gamme de SCPI de PERIAL AM. La labellisation de la SCPI PERIAL Opportunités Territoires et le renouvellement du label pour les autres SCPI du groupe confirment la solidité de la démarche ESG entreprise.

Perspectives

Face aux défis du marché immobilier, PERIAL AM démontre sa capacité à maintenir des performances stables tout en innovant dans ses méthodes d'évaluation et de gestion. L'intégration croissante des critères environnementaux dans sa stratégie d'investissement positionne le groupe favorablement pour répondre aux enjeux de la transition écologique du secteur immobilier.

Cette approche équilibrée entre performance financière et engagement responsable devrait permettre au groupe d'aborder l'année 2025 avec des fondamentaux solides, tout en rappelant que l'investissement en SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital et de liquidité et doit s'envisager sur le long terme.