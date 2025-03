Performances solides pour les SCPI de FIDUCIAL Gérance en 2024

Dans un contexte économique encore marqué par les conséquences de la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt depuis 2022, les perturbations des marchés immobiliers se sont prolongées en 2024. Malgré ces facteurs défavorables, FIDUCIAL Gérance affiche une performance remarquable pour ses véhicules immobiliers sur l'exercice 2024, démontrant la solidité de son modèle de gestion. La société – qui gère près de 2 milliards d'euros d'actifs – confirme son positionnement qualitatif dans le secteur des Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et des Groupements Forestiers d'Investissement (GFI).

Des indicateurs financiers robustes pour les SCPI du groupe

L'année 2024 a été caractérisée par des résultats très encourageants pour l'ensemble des SCPI de FIDUCIAL Gérance . Les taux de distribution affichent une progression notable, notamment pour les SCPI Ficommerce et Buroboutic qui atteignent chacune 5,07%, soit des hausses respectives de 46 et 73 points de base par rapport à 2023. Pierre Expansion Santé enregistre également une amélioration significative de sa distribution avec un taux de 5,04%, tandis que Logipierre 3 maintient sa performance à 5,31%. Sélectipierre 2 progresse quant à elle légèrement à 4,08%.

Ces performances s'appuient sur des fondamentaux solides, illustrés par des taux d'occupation financiers particulièrement élevés, oscillant entre 93% et 100% selon les fonds. La stabilité des valorisations, confirmée par des expertises semestrielles indépendantes portant sur plus de 700 actifs, témoigne de la pertinence de la stratégie de gestion mise en œuvre.

Un engagement fort dans l'investissement responsable

FIDUCIAL Gérance renforce son positionnement en matière d'investissement socialement responsable (ISR). L'obtention en 2024 de deux nouvelles labellisations ISR pour les SCPI Ficommerce et Buroboutic porte à quatre le nombre de fonds labellisés, rejoignant ainsi Pierre Expansion Santé et Sélectipierre 2 .

Cette démarche s'inscrit dans une stratégie globale privilégiant la proximité et la diversification, avec près de 1 800 locataires répartis sur l'ensemble du territoire français.

Développement significatif dans la gestion forestière

Parallèlement à ses activités immobilières, FIDUCIAL Gérance poursuit son expansion dans la gestion d'actifs forestiers. L'acquisition de cinq nouvelles forêts en 2024 pour ses GFI FORECIAL et FORECIAL 2 porte son patrimoine forestier à 50 massifs représentant environ 6 000 hectares. L'ensemble de ces actifs bénéficie de plans de gestion rigoureux et de certifications PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières), soulignant l'engagement environnemental du groupe.

Perspectives et ambitions

Forte de ces excellents résultats, FIDUCIAL Gérance aborde 2025 avec confiance et ambition. La société de gestion entend poursuivre le développement de sa collecte d'épargne et de ses investissements, en s'appuyant sur sa double expertise en gestion immobilière et forestière. Cette stratégie de croissance s'accompagne d'un engagement constant dans la gestion de proximité et le professionnalisme, valeurs fondamentales qui ont contribué à la réussite du groupe depuis plus de 40 ans selon Guirec Penhoat, Président de FIDUCIAL Gérance.

La diversification de son portefeuille, associée à une gestion rigoureuse et responsable, positionne aujourd’hui FIDUCIAL Gérance comme un acteur de référence capable d'offrir des solutions d'investissement adaptées aux enjeux contemporains, qu'ils soient financiers, sociaux ou environnementaux.