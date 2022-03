PER et Assurance vie : plus de transparence quant aux frais

Le PER - Plan Epargne Retraite - et l'assurance vie continuent de s'attirer les faveurs des épargnants mais ceux-ci réclament davantage de transparence quant aux frais pratiqués. Ce sera le cas à compter du 1er juin prochain.

PER et Assurance vie, plus de transparence quant aux fraisiStock-izusek

Des épargnants bientôt mieux informés quant aux frais

Lancé en 2019 par le gouvernement, le PER permet de constituer une épargne à long terme en vue de compléter les pensions de retraite. Mais nombre d'épargnants se plaignaient de l'opacité des frais de gestion pratiqués sur leur PER. Aussi, afin d'apporter une information claire et précise aux consommateurs, les acteurs du secteur se sont engagés, sous la demande du gouvernement, à apporter plus de transparence sur la question. Un nouveau cadre réglementaire a ainsi été signé par les parties prenantes du secteur le 2 février dernier. Il prévoit de produire un tableau récapitulatif et détaillé de l'ensemble des frais pratiqués sur les PER. Tous les consommateurs pourront y avoir facilement et rapidement accès, et ce à compter du 1er juin prochain, puisque ces informations devront obligatoirement être publiées sur le site Internet de chaque établissement commercialisant un PER. Par ailleurs, cette nouvelle règle de transparence tarifaire s'appliquera également à l'assurance-vie, l'autre produit d'épargne phare en France. Et selon les mêmes modalités que pour le PER. Qui plus est, à compter du 1er juillet 2022, ces informations tarifaires seront obligatoirement publiées en tant qu'information précontractuelle, ce qui n'est actuellement pas le cas. Les épargnants pourront alors connaître avec précision le montant des frais qui seront appliqués tant sur leur PER que sur leur contrat d'assurance-vie. En donnant aux consommateurs davantage de transparence quant aux frais pratiqués sur les produits d'épargne, le gouvernement souhaite encourager les Français à se tourner vers des placements à long terme en favorisant la mise en concurrence.

Le PER et l'Assurance-vie continuent sur leur lancée

S'il n'a été créé qu'il y a peine un peu plus de deux ans, le PER connaît déjà un vif succès. Car ce sont déjà plus de 4,3 millions de personnes qui en bénéficient à ce jour, un chiffre bien au-delà des prévisions initiales qui tablaient sur 3 millions de PER souscrits. A l'arrivée, le PER regroupe déjà plus de 48,5 milliards d'euros de placements. Pour ce qui est de l'assurance-vie, les Français continuent d'accorder une faveur particulière à ce produit d'épargne. L'année 2021 a même été des plus fastes en matière de collecte, avec des chiffres record franchissant la barre des 150 milliards d'euros. Une première depuis 2010. Autre fait marquant : les unités de comptes attisent également les convoitises des épargnants avec une collecte en hausse de près de 24 milliards d'euros sur l'année écoulée. Le PER et l'assurance-vie présentent tous deux comme intérêt de pouvoir constituer une épargne sur le long-terme, en vue de compléter efficacement les pensions de retraite, avec un rendement possiblement élevé. Ces produits d'épargne sont par ailleurs bénéfiques à l'économie française car ils permettent de soutenir le financement des entreprises hexagonales.