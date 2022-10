Pénurie de carburants : où trouver une station-service pour faire le plein ?

- Une grève chez TotalEnergies et ExxonMobil entraîne des pénuries de carburants dans de nombreuses stations-service de l'Hexagone depuis une dizaine de jours. Voici comment trouver près de chez vous des points de vente où diesel et sans-plomb sont encore disponibles.

À la pompe, les files d'attente d'automobilistes deviennent un spectacle quotidien. « Là je me suis réveillé à 4h du matin pour pouvoir chercher de l'essence, ça va faire 4 heures que j'attends », selon un témoin cité par l'AFP. Des stations parisiennes qui limitent les remplissages à 30 euros par client, d'autres qui en profitent pour afficher des prix à plus de 2 euros le litre, des embouteillages sur plusieurs centaines de mètres sur les autoroutes, des concerts de klaxons... Depuis deux semaines, les Français galèrent un peu plus chaque jour pour faire le plein de carburants. Ce lundi, ce sont 30% des stations-service qui sont désormais concernées, avec des difficultés nettement plus importantes dans la moitié nord du pays. Les Hauts-de-France sont particulièrement touchés (54,8% des stations). Deuxième région à la peine : l'Île-de-France, où 44,9% des stations sont « en rupture d'au moins un produit », selon le ministère de la Transition énergétique.

Le chiffre de 30% confirme l'aggravation de la situation. Mercredi, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, avait évoqué 12% de stations concernées. D'après la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, on était passé à 15 %, jeudi, puis à 19 % vendredi. Samedi, le ministère de la Transition énergétique faisait état de 20,7 % de stations-service peinant à s'approvisionner.

Élisabeth Borne a assuré dimanche, en marge d'un déplacement en Algérie, que les tensions d'approvisionnement en carburants dans les stations-service allaient « s'améliorer tout au long de la semaine », à mesure de l'arrivée de « livraisons » issues notamment des « stocks stratégiques » français. « Nous avons libéré des stocks stratégiques » de carburants « pour alimenter les stations-service » et « ces livraisons arrivent progressivement », a-t-elle poursuivi. « Les mesures que nous avons prises ont permis d'augmenter les livraisons de 20% par rapport aux flux habituels », a encore précisé la cheffe du gouvernement, disant suivre l'évolution « de très près ».