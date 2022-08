Plusieurs sociétés d'autoroutes ont consenti à une baisse du coût du péage entre le 14 juillet et le 15 septembre. Ce coup de pouce pour le pouvoir d'achat reste cependant très partiel, puisqu'il profite uniquement aux 4,5 millions de Français bénéficiaires de chèques-vacances.

Péages de l'été : les gestes des sociétés d'autoroute - iStock.com / oceane2508

Une remise de 10 % pour les abonnés au télépéage

Cet été, les titulaires de chèques-vacances peuvent déposer jusqu'à 250 € sur leur badge de télépéage Ulys, ce qui leur permet de bénéficier d'une remise de 10 %, soit 25 € maximum. C'est le geste que Vinci Autoroutes, l'un des plus gros gestionnaires de réseaux autoroutiers en France, a accepté de faire en réponse à la demande du gouvernement. Pour avoir droit à cette ristourne, il faudra donc remplir deux conditions : bénéficier des chèques-vacances et être abonné au télépéage. Réponse en demi-teinte, mais dont le ministre s'est néanmoins fécilité... L'entreprise Sanef, filiale du groupe Abertis, a accordé la même réduction, avec des conditions similaires (sur le montant crédité, un crédit de 10 % sera rajouté). L'APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) et l'AREA proposent la même offre, mais sur une durée plus longue (du 13 juillet au 30 septembre). Le président de Vinci Autoroutes a tenu à rappeler que les sociétés d'autoroutes sont également pénalisées par l'inflation, compte tenu de l'augmentation importante du coût des travaux sur leurs réseaux. Il affirme par ailleurs que son groupe ne profite pas de la crise pour engranger des profits, puisque la hausse du tarif des autoroutes au 1er février dernier n'a pas dépassé les 2 % d'augmentation annuelle, et qu'il n'y aura pas de nouvelle augmentation d'ici à 2023. Par ailleurs, sa société a déjà œuvré pour la protection du pouvoir d'achat en bloquant en 2022 les tarifs de 80 % des trajets de moins de 30 km, et en faisant profiter à 800 000 abonnés de remises pouvant atteindre 30 % sur leurs trajets quotidiens.

D'autres solutions dans le viseur

Selon le président de Vinci Autoroutes, la seule façon de protéger le pouvoir d'achat à long terme est de mettre en place des solutions durables pour décarboner le transport routier. Il cite en exemple l'Allemagne, qui envisage un plan de 2 milliards d'euros pour financer un réseau de bornes électriques sur ses réseaux autoroutiers. Le covoiturage serait également à promouvoir. Une étude, réalisée par la même société fin 2021, constate que cette pratique est encore peu ancrée dans les habitudes : en fonction des villes et des heures, 75 à 89 % des véhicules ne transportent qu'une seule personne. Le gouvernement avait pourtant tenté, en 2019, de lutter contre cette tendance. Son objectif était d'atteindre en cinq ans le triplement du covoiturage domicile-travail, en réservant des voies au covoiturage ou aux "VR2+" (véhicules transportant au moins deux occupants). Mais le résultat n'est pas, pour l'instant, à la hauteur des espérances. Face à l'inflation galopante, le groupe Sanef s'est déclaré prêt à ouvrir une concertation avec les pouvoirs publics pour assurer à long terme la modération du tarif autoroutier. Quant au nouveau ministre, il envisage de mener des discussions avec les sociétés d'autoroute autour de la question de la revalorisation annuelle des tarifs au péage. Ce travail de fond devrait durer plusieurs semaines.