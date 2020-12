Patrimoine des ministres : trop peu d'actions et d'assurance vie

Le Revenu a étudié la répartition du patrimoine des ministres du gouvernement Castex. (© AFP)

Tous les ministres du gouvernement de Jean Castex privilégient l'immobilier et les livrets défiscalisés qui rapportent si peu. Les placements financiers de long terme sont négligés.

Les déclarations de patrimoine des ministres auprès de la HATVP (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique) montrent que les membres du gouvernement Castex ne prennent pas toujours les meilleures décisions pour placer leur épargne.

La plupart d'entre eux sont propriétaires immobiliers, soit en direct, soit via une SCI. Ils possèdent dans leur grande majorité un pied-à-terre en province.

Celui de Jean Castex se situe dans les Pyrénées Orientales, Bruno Le Maire dans les Pyrénées-Atlantiques, Elisabeth Moreno dans les Yvelynes, Elisabeth Borne dans les Hauts de Seine, Jean-Yves le Drian en Ille et Vilaine, Jean-Michel Blanquer dans les Côtes-d'Armor, Marlène Schiappa dans la Sarthe, Eric Dupond-Moretti dans les Alpes-Maritimes et dans le Nord, Jacqueline Gourault dans le Loir-et-Cher, Gérald Darmanin dans le Nord, etc.

Quelques-uns sont aussi propriétaires d'un appartement à Paris (Jean-Michel Blanquer, Florence Parly, Elisabeth Borne, Eric Dupond Moretti). De rares ministres ne possèdent aucun bien immobilier, tel le Porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

Les ministres se tiennent à l'écart des actions

Mais cet immobilier représente le plus souvent une large part du patrimoine des ministres ! La très grande majorité d'entre eux ne possèdent ni assurance-vie, ni PEA...

Ainsi, les mieux dotés en assurance vie sont Gabriel Attal pour 1,4 million d'euros