Passoires thermiques : quelles sont les villes où les logements classés G sont les plus rentables ?

Les passoires thermiques présentent parfois un beau potentiel pour les investisseurs. (Illustration) (Free-Photos / Pixabay)

Avec les récentes législations qui limitent ou interdisent la location des passoires thermiques, les logements possédant un diagnostic de performance énergétique (DPE) bas n'ont pas le vent en poupe. Certains représentent pourtant une opportunité immobilière et financière certaine selon la start-up GoFlint, rapporte BFMTV .

Lille en tête du baromètre

La plateforme a dévoilé mardi 28 janvier 2025 son baromètre immobilier La Vigie , qui calcule la rentabilité des biens en fonction de leur DPE. Résultat : acheter une passoire thermique (un appartement ou une maison classés F ou G) et la rénover peut parfois s'avérer très intéressant en matière de plus-value. Au total, plus de 35 % de ces biens présenteraient un intérêt financier certain.

Ces logements à haut potentiel se situent surtout en dehors des villes de plus de 100 000 habitants, grâce à la présence en grand nombre de maisons classées F ou G. Malgré ce constat, c'est Lille qui tient la tête du classement avec de nombreux appartements à rénover susceptibles d'offrir une belle plus-value. On trouve ensuite, en fonction de la taille de l'appartement : Villeurbanne, Dijon et Marseille.

Hausse des ventes de passoires thermiques

Ce baromètre a été établi sans prendre en compte les aides publiques à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov', qui pourraient un jour disparaître. Il met en lumière les opportunités encore peu quantifiées que représentent ces passoires thermiques de plus en plus prisées par les investisseurs français.

Au dernier trimestre 2024, la vente de logements classés F ou G a en effet bondi de 8,9 %. Ces biens représentent aujourd'hui 12,7 % des ventes en France. En parallèle, les prix de l'immobilier ont globalement baissé, dont ceux des maisons et des appartements considérés comme des passoires thermiques.