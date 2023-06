Pascal Boulanger (FPI ) : «Le logement, ce malade chronique en France, est arrivé aux urgences»

Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI). (© Anna CAMERAC)

Le président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI) a accordé un entretien exclusif au Revenu. Il analyse la situation du logement neuf en France et détaille ses propositions sur les mesures qui devraient être prises pour éviter une dégradation plus importante du secteur, en encourageant notamment l'investissement des particuliers dans le neuf.

Pascal Boulanger est le président fondateur du groupe Pascal Boulanger, spécialisé notamment dans la promotion immobilière, mais aussi dans plusieurs autres secteurs d’activités (gestion immobilière, propreté, services à la personne, assurances, espaces verts, rénovation-décoration et restauration gastronomique).Le groupe, qui a racheté 59 sociétés, compte près de 6 000 collaborateurs. Engagé de longue date dans l’activité fédérale de la FPI dans les Hauts-de-France, qu’il a présidée de 2012 à 2015, Pascal Boulanger a ensuite été vice-président et trésorier de la fédération au niveau national à partir de 2015. Chevalier de l’ordre national du Mérite, Pascal Boulanger est président de la FPI depuis juillet 2021.

Quelle est la situation actuelle du logement neuf en France ?

Pascal Boulanger : La situation du logement neuf en France devient très difficile, avec un ralentissement confirmé des ventes. Notre fédération a publié le 25 mai les données du secteur, arrêtées à la fin du premier trimestre. Le nombre de logements autorisés recule de 31% sur un an à fin mars 2023, si on compare le premier trimestre 2023 à celui de 2022. Et les mises en vente de logements neufs baissent de 25% sur cette période. La baisse des mises en vente est d'abord liée en amont au manque d'autorisations locales, et donc de permis de construire, surtout depuis les élections municipales de 2020. Mais la