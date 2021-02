Paris : un studio squatté depuis plus d'un an enfin libéré, sa propriétaire toujours en difficulté

Ne percevant plus de loyers, la quadragénaire risque elle-même l'expulsion de son propre logement. (illustration) (Pixabay / fsHH)

Le studio squatté depuis le printemps 2019 rue de Trévise à Paris vient d'être libéré, la préfecture ayant enfin fait appliquer un jugement et une mesure d'expulsion datant de novembre 2019. Mais la propriétaire, qui ne percevait plus aucun loyer, est incapable de payer les siens et est désormais elle-même sous la menace d'une expulsion.

Il aura fallu presque deux ans pour qu'un studio situé rue de Trévise, dans le IXe arrondissement de Paris, soit enfin libéré. Squatté depuis mars 2019, le logement a été rendu à sa propriétaire mercredi 3 février par la police, rapporte Le Parisien. Mais la femme de 49 ans n'est pas pour autant apaisée par la situation.

Les squatteurs placés en garde à vue

Au printemps 2019, ce joli studio a été libéré par son locataire et immédiatement squatté par une mère de famille et ses proches. Cette dernière s'est dite victime d'une arnaque au faux bail, ce que la propriétaire conteste. Un jugement prononçant l'expulsion des squatteurs a été rendu en novembre 2019 mais la préfecture n'a jamais agi pour régulariser la situation.

Lundi 1er février, la propriétaire s'est rendue dans son studio pour voir l'état du logement. La squatteuse lui a indiqué qu'elle et sa famille partiraient dès mardi. Mais le lendemain, quand la quadragénaire s'est à nouveau déplacée en compagnie d'un huissier, le ton est monté et la propriétaire a subi des menaces. La police est intervenue et une partie de la famille de squatteurs a été placée en garde à vue.

Une propriétaire ruinée

« Le studio avait été refait à neuf, a déploré la propriétaire, interrogée par Le Parisien après avoir récupéré son studio en piteux état. Mon agent immobilier estime qu'il y en a pour 10 000 à 15 000 €. Mais je n'ai pas l'argent pour ! » Ne percevant plus les loyers de son studio, la quadragénaire, blogueuse culinaire de métier, est elle-même en difficultés financières.

Elle ne peut en effet plus assurer le paiement des loyers du logement qu'elle occupe dans le XVIIIe arrondissement de Paris et est désormais menacée d'expulsion. La préfecture lui doit une indemnité d'environ 10 000 € pour n'avoir pas appliqué rapidement le jugement de novembre 2019, mais elle refuse de débloquer un centime. Une autre action est en cours sur ce point.