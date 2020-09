Paris : il stationne 4 heures dans un parking et doit régler plus de 170 000 euros

Un habitant de Seine-et-Marne a garé son véhicule pendant quatre heures au parking Indigo de Saint-Sulpice dans le Ve arrondissement de Paris. Mais le sexagénaire s'est vu réclamer par la borne de paiement un peu plus de 170 000 euros. « Un bug exceptionnel » serait à l'origine de ce cafouillage qui a paralysé le parking une partie de l'après midi.

Une borne de paiement du parking Indigo de Saint-Sulpice (Ve) a connu un raté. Alors que Roland, un habitant de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), y avait stationné sa voiture pendant quatre heures, samedi 19 septembre, l'appareil lui a réclamé « la modique somme de 170 392 euros », raconte l'homme de 62 ans au Parisien.

Personne pour intervenir sur place

Le sexagénaire n'a pas mis sa carte bancaire dans l'appareil. Mais ce faisant, la barrière est restée close et l'homme a bloqué de nombreux automobilistes, d'autant qu'il n'y avait personne pour régler son problème. La situation mettra 20 minutes à se débloquer, alors que l'automobiliste avait pourtant activé la mise en relation avec le gardiennage du parking. C'est une personne située dans un centre d'appel qui a pris les choses en mains, non sans mal, et a fini par ouvrir la barrière, précisent nos confrères.

D'autres automobilistes concernés

Mais dans la panique, le conducteur et son passager ont raté la sortie du parking et la barrière s'est de nouveau bloquée. Roland sera resté 45 minutes dans le parc de stationnement avant de pouvoir en ressortir. Entre-temps, la machine a continué à réclamer à d'autres personnes le montant de 170 392 euros.

Contactée par Le Parisien, la direction d'Indigo, une délégation de service public qui compte 120 parkings sur la capitale, évoque « un bug exceptionnel ». Elle a également précisé qu'en cas de problème, « des effectifs réactifs et mobiles sont toujours prêts à intervenir ». Ce qui n'a semble-t-il pas été le cas ce samedi, parking de Saint-Sulpice. Lundi, Roland a reçu un SMS d'Indigo, lui indiquant le montant qu'il aurait dû payer deux jours avant : à savoir 15,90 euros.