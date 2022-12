Pour la première fois depuis très longtemps, la capitalisation totale des sociétés cotées à Paris dépasse celle de la City de Londres, propulsant ainsi Paris comme la plus importante bourse d’Europe. Un phénomène qui s’explique par plusieurs raisons, dont le déclin de Londres lié au Brexit, mais aussi le dynamisme du secteur du luxe.

Paris est la plus importante bourse d'Europe-iStock-AndreaAstes

Une grande première pour la Bourse de Paris

La Bourse de Londres occupait jusqu’ici le titre de la principale capitalisation boursière d’Europe. En effet, la valeur cumulée de l’ensemble des actions cotées du pays dépassait de loin celle de tous les autres concurrents. Mais c’est désormais de l’histoire ancienne, puisque la City de Londres vient de se faire détrôner par Paris. Les chiffres sont clairs : la capitalisation boursière des actions françaises est de 2.823 milliards de dollars, contre une capitalisation de 2.821 milliards de dollars pour les actions du Royaume-Uni. Pour comparaison, en juin 2014, la Bourse de Londres pesait plus de 4 milliards de dollars, et 2,234 pour Paris. Le déclin de Londres s’explique par plusieurs raisons. À commencer par le vote en faveur du Brexit en 2016. Depuis cette annonce, l’économie anglaise a fortement ralenti. Et pour cause, plusieurs entreprises internationales ne souhaitent plus investir dans le pays, par crainte des futures relations commerciales tendues avec l’Union européenne. On pense notamment à Ryanair qui a décidé de quitter la Bourse de Londres pour protéger sa licence européenne. L’entreprise a renoncé à sa cotation londonienne et préféré Dublin. Ou encore le groupe BHP qui s’est également retiré pour aller se coter en Australie.

La dévaluation de la livre sterling

Le FTSE 100 a donc été directement impacté, enregistrant une progression de seulement 0,06% en cinq ans. Tandis que le CAC 40 a progressé de près de 25% sur la même période. Entre ralentissement économique et Bourse qui ne progresse plus, la livre sterling a été la première victime. La devise britannique a chuté de 16% comparé à l’euro depuis l’année 2016. Le gouvernement Truss n’a pas arrangé les choses ainsi que la démission de la Première ministre Liz Truss au bout de seulement 45 jours de mandat. Trois semaines après son arrivée au 10 Downing Street, les marchés actions et obligations avaient perdu 500 milliards de dollars en valeur combinée. Une baisse liée aux « faibles perspectives de croissance au Royaume-Uni, le niveau de la livre et les risques de baisse » analyse Sharon Bell, de chez Goldman Sachs.

Le secteur du luxe moteur principal du CAC 40

De son côté, la Bourse de Paris n’a fait que grimper. Elle peut remercier ses champions du secteur du luxe : Kering, Hermès, L’Oréal et LVMH (les KOHL). En effet, LVMH est devenu en février 2021 la plus grande société cotée en Europe. Avec une capitalisation de 350 milliards d’euros, LVMH est à la tête de 75 maisons de luxe dans six secteurs d’activité différents (vins et spiritueux, mode et maroquinerie, parfums et cosmétiques, montres et joaillerie, distribution sélective et autres).