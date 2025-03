Parcourir le désert en train de luxe sera bientôt possible dans le plus grand pays du Moyen-Orient

Attendu pour fin 2026, le

Parcourir les étendues désertiques de l’ Arabie saoudite en train sera bientôt une réalité... à condition d’y mettre le prix. La compagnie ferroviaire Saudi Arabia Railways (SAR) et le groupe hôtelier italien Arsenale ont récemment dévoilé les intérieurs du futur Dream of the Desert , un palace sur rails qui se composera de 14 voitures et disposera de 34 suites de deux places chacune. Un projet qui s’inscrit dans le cadre de l’Exposition universelle que le royaume accueillera en 2030 et de la stratégie Saudi Vision 2030 visant à faire du royaume du pivot du tourisme haut de gamme.

Annoncé pour le « troisième trimestre de 2026 », le train réalisera un circuit de 1300 km à travers le pays le plus grand du Moyen-Orient par sa superficie. Au départ de la capitale Riyad , l’itinéraire de deux jours passera par Al Qassim, Hail et Al Jouf - en bordure de la réserve naturelle du roi Salman bin Abdulaziz - et se terminera à une trentaine de kilomètres de la frontière avec la Jordanie . Le détail et le prix de la croisière ferroviaire seront communiqués dans les prochains mois.

«Chaleur et hospitalité saoudienne»

Des suites au bar en passant par le restaurant, la décoration a été confiée à l’architecte et designer d’intérieur Aline Asmar d’Amman du studio Culture in architecture. « L’intérieur du train a été méticuleusement conçu pour refléter l’essence de l’Arabie saoudite , détaillent SAR et Arsenale. Ses élégants salons de réception s’inspirent des décors traditionnels du majlis [espace social et culturel, littéralement «lieu où l’on s’assoit», NDLR] , ornés d’éléments en bois finement sculptés à la main et de motifs géométriques qui incarnent la chaleur de l’hospitalité saoudienne. »

L’Arabie saoudite n’est pas le seul pays de la région à miser sur le tourisme ferroviaire. Son voisin émirati prévoit de lancer dans les prochaines années un train de luxe reliant Fujairah, à l’est, au désert historique de Liwa à Abu Dhabi . Un projet lui aussi initié par le groupe Arsenale, expert en hôtellerie de luxe, qui, en Italie , accueillera ses premiers passagers le 6 avril dans le très attendu Orient Express Dolce Vita . Arsenale pousse ses ambitions jusqu’en Asie centrale. Le Samarkand Express sillonnera l’ Ouzbékistan en empruntant l’ancienne et légendaire Route de la Soie. Premiers départs attendus en 2026.

