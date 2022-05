Paola Scemama-Ittah : «Aujourd’hui on montre l’argent qu’on a, et le célibataire encore plus»

Paola Scemama-Ittah, Neuropsychologue et psychologue clinicienne. (© DR)

Dans une société qui valorise de plus en plus la réussite financière, la psychologue Paola Scemama-Ittah observe une confusion entre réussite personnelle et réussite financière. Et conseille aux célibataires ne pas reculer face aux décisions engageantes comme l'achat immobilier.

Neuropsychologue et psychologue clinicienne, Paola Scemama-Ittah a créé le site Célibattant destiné aux personnes vivant seules et l'organisme de formation Mowglie Brian Coaching qui propose des programmes pour améliorer ses aptitudes cognitives

Pour l'administration, le célibataire est celui qui n'est pas marié, avec ou sans enfant.

La définition commune du célibat a changé ces dernières années. Ainsi le célibat peut aujourd'hui inclure des personnes en couple non exclusif ou en relation avec une personne. On est ensemble mais on ne dit pas qu'on est en couple parce qu'on y voit une forme d'enfermement. C'est une nouvelle manière de vivre sa liberté au risque problématique de perdre l'autre. Même si je suis amoureux, je considère que ma liberté vaut plus. On ne sait plus très bien ce que signifie la liberté.

Qui sont ceux qui se considèrent comme célibataires ?

Une partie de ceux qui restent célibataires le restent parce qu'ils désirent d'abord s'accomplir professionnellement et, aussi, financièrement. Beaucoup veulent montrer que c'est par choix : « D'abord j'ai réussi.» Mais une autre partie des célibataires a plutôt la sensation de subir ce célibat même en ayant réussi professionnellement. Ces personnes ne mettront pas en avant leur réussite professionnelle. En fait, les célibataires valoriseront ou pas leur