Palmarès : Mulhouse en tête des villes les plus séduisantes en matière d'immobilier et d'emploi

Mulhouse (Haut-Rhin) devance Orléans (Loiret) et Dijon (Côte-d'Or) au classement des villes les plus séduisantes par leurs marchés du travail et immobilier. (NRay91 / Pixabay)

Toutes les villes ne sont pas attractives en termes d'emploi et d'immobilier. Meilleurtaux et Meteojob ont analysé le marché de l'emploi de grandes et moyennes villes, ainsi que le prix au mètre carré pour établir un classement des villes les plus attira,tes. Mulhouse, Orléans et Dijon sont sur le podium.

Les villes offrant des opportunités d'emploi et des prix immobiliers favorables ne sont pas forcément les mêmes, mais certaines parviennent à combiner les deux atouts. Elles proposent de quoi offrir des perspectives d'évolution en ce début d'année. C'est ce que révèle l'étude de Meilleurtaux et de Meteojob, relayée par Capital .

Le marché immobilier fait la différence à Mulhouse

Ainsi, la ville la plus attractive en termes de logement et d'emploi est Mulhouse (Haut-Rhin). La sous-préfecture offre un bassin d'emploi dynamique, avec 11 587 offres déposées sur Meteojob et un nombre de CDI pour 100 habitants atteignant 6,19. Mais c'est surtout sur le plan immobilier que la ville tire son épingle du jeu en offrant en moyenne un logement de 83 mètres carrés au tarif raisonnable de 1 795 euros par mètre carré après emprunt avec le salaire médian local.

Le podium est complété par les villes d'Orléans (Loiret) et Dijon (Côte-d'Or). La première ville offre 7,22 CDI pour 100 habitants et une surface habitable de 69 mètres carrés. La deuxième, qui offre davantage d'annonces d'emploi, propose moins de CDI pour 100 habitants (6,47), et un pouvoir d'achat immobilier inférieur de 12 mètres carrés pour un prix sensiblement identique (2 670 euros) selon l'étude.

Perpignan et Saint-Etienne se distinguent par leurs logements

Le Top 10 est complété par Rouen, Saint-Etienne, Le Mans, Limoge, Tours, Metz et Besançon. Dans ces villes, si l'immobilier peut garantir des tailles de logement supérieures ou identiques aux précédentes villes, le marché de l'emploi est moins attractif. C'est d'ailleurs à Orléans, Bordeaux, Dijon et Mulhouse qu'on trouve le plus de CDI. Les plus grandes surfaces habitables sont de leur côté accessibles à Perpignan (111 m²), Saint-Etienne (101) et Mulhouse.

L'étude pointe les mauvais élèves parmi les grandes villes. Les Français ont peu d'intérêt à déménager à Marseille, Montpellier ou encore Nice précise le média économique. On n'y trouve ni un bon taux d'emploi (en dessous de 2,5 CDI pour 100 habitants), ni de grandes surfaces de logement accessibles (en dessous de 50 m²) après calcul du pouvoir d'achat immobilier moyen.