Paiement : l'avenir des pièces de 1 et 2 centimes d’euro en péril

La disparition des pièces de 1 et 2 centimes est elle une fatalité ? ( Crédits: © Alfons Photographer- stock.adobe.com)

Les pièces de 1 et 2 centimes sont-elles vouées à disparaître ? Leur destin devrait être scellé prochainement par la Commission européenne. Une décision qui divise les Français.

Par MoneyVox,

Redoutée ou attendue, la disparition des pièces de 1 et 2 centimes est une hypothèse actuellement examinée par la Commission européenne. Entre les craintes d'une hausse des prix et le souhait d'alléger son porte-monnaie, les consommateurs sont partagés sur la question. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle ? Quelles seraient les conséquences pour les Français si cette décision venait à se concrétiser ? Les réponses.

Pourquoi l'utilité de la petite monnaie est-elle remise en cause ?

Si la Commission européenne se penche sur le sort des pièces de 1 et 2 centimes, ce n'est pas par hasard. Cette réflexion fait suite à un sondage mené en 2020. Plus de 17 000 personnes avaient alors été interrogées, dans la très grande majorité des Allemands : 79 %, pour 9,4 % d'Autrichiens et 6,8 % de Français. Et les résultats étaient tranchés. Pour 72 % des personnes sondées, la fin des pièces de 1 et 2 centimes aurait un impact neutre ou positif sur les consommateurs.

En plus de ces résultats encourageants, la Commission européenne a d'autres raisons de se questionner sur l'utilité de la petite monnaie dans l'économie. En 2018 déjà, un rapport remis au gouvernement mettait en exergue le coût de ces pièces pour les contribuables. En cause ? Le décalage entre la valeur d'une pièce de 1 centime et son coût de production : 1,2 centime. L'UFC-Que Choisir ajoutait également au sujet de ces petites pièces : "Elles traînent dans nos poches, tiroirs, etc, et peuvent effectivement agacer certains consommateurs qui ne parviennent pas à les écluser…". Pour l'association de consommateurs, la fin de la circulation des pièces de 1 et 2 centimes aurait un impact positif sur les dépenses de l'Etat. Cette mesure faisait d'ailleurs partie d'un rapport visant à faire 30 milliards d'économies à horizon 2022.

Entre espoirs et craintes, la fin des petites pièces divise

Si le sondage effectué en 2020 pour la Commission européenne semble favorable à la suppression des pièces de 1 et 2 centimes, ce n'est pas le cas de toutes les études menées. En octobre 2021, la Monnaie de Paris, a dévoilé des chiffres beaucoup plus nuancés. Les Français sont ainsi 89 % à craindre que la suppression des pièces de 1 et 2 centimes n'engendre une hausse des prix, les magasins pouvant être amenés à arrondir leurs tarifs aux 5 ou 10 centimes supérieurs. Pour les foyers aux revenus modestes, la note finale pourrait s'avérer salée, en particulier sur les biens de consommation courants et les produits alimentaires. 73 % des foyers interrogés redoutent aussi les impacts de cette suppression sur l'opération pièces jaunes, qui permet chaque année de lever plusieurs millions d'euros de dons.

D'un autre côté, les Français voient aussi des avantages à l'arrêt des pièces de 1 et 2 centimes. Le premier ? L'aspect pratique, permettant d'alléger les portefeuilles et d'éviter de conserver des pièces qui sont très peu utilisées. L'écologie est aussi un des arguments phares de la suppression de cette petite monnaie. In fine, 48 % des Français se positionnent en faveur de cette décision, pour 51 % de contre. Pour savoir ce qu'il va advenir de ces pièces, il faudra néanmoins patienter encore quelque temps. En effet, la Commission européenne n'a pas rendu son verdict, mais elle a annoncé qu'elle se positionnerait en la faveur ou pas des pièces de 1 et 2 centimes avant la fin de l'année.