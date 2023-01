Si l'inflation impacte négativement le pouvoir d'achat des Français, cette dernière peut également représenter une opportunité pour faire fructifier son épargne. À condition de choisir les bons placements pour déposer vos économies en toute sécurité et bénéficier d'un rendement optimal.

Où placer son épargne en 2023 ?-iStock-Thibault Renard

L'erreur à ne pas commettre

L'année 2022 aura été marquée par l'inflation. Le prix de la vie a augmenté : matières premières, alimentation, énergie etc. Une forte hausse des prix qui diminue considérablement le pouvoir d'achat des Français. Par négligence ou peur d'être dans le rouge, les consommateurs ont tendance à laisser leur argent sur le compte courant. D'après les données communiquées par la Banque de France, les dépôts sur les comptes courants représentaient environ 544 milliards d'euros en septembre dernier, soit environ 18 430 euros par foyer. Par comparaison 500,5 milliards d'euros ont été déposés fin novembre sur les livrets A, considérés comme le placement préféré des Français. Une somme globale donc inférieure aux dépôts effectués sur les comptes courants. Pourtant, laisser son épargne sur un compte courant n'est pas recommandé. En effet, comme son nom l'indique, le compte courant sert à régler les dépenses de la vie quotidienne. Il est donc recommandé d'y laisser la somme nécessaire à couvrir les dépenses mensuelles voir un petit surplus pour éviter les découverts. Ce compte n'étant pas rémunéré, en laissant votre épargne dessus au lieu de la placer ailleurs, vous perdez donc de l'argent et du pouvoir d'achat.

Le taux du Livret A augmente

Avant que l'inflation n'augmente, le taux de rémunération du livret A était de seulement 0,5%. Un taux peu incitatif qui peut expliquer les dépôts importants présents sur les comptes courants. Mais le taux de rendement des comptes étant lié à l'inflation, le taux du livret A pourrait atteindre 3,3% en février, après être passé à déjà 2% en août dernier. Le rendement du livret d'épargne populaire (LEP) atteint désormais les 4,2% et pourrait s'envoler à 6,2% prochainement. Des taux intéressants qui devraient continuer de grimper. En effet, d'après les prévisions de l'Insee, l'inflation sur un an devrait atteindre 7% en janvier.

Les bonnes questions à se poser

Face à la multitude de produits d'épargne présents sur le marché, il peut être difficile de choisir le meilleur placement. France Transactions vient de publier un guide des placements pour choisir son produit d'épargne en 2023. Le guide de l'épargne suggère de commencer par se poser quatre questions essentielles pour choisir son placement. Quels sont vos objectifs de placement ? Quel est votre horizon de placement ? Quel est votre profil d'investisseur ? Quel montant pouvez-vous placer ? Le livret A reste en tête du classement des meilleurs placements pour son épargne de précaution en 2023, suivi du livret de développement durable et solidaire (LDDS), puis du livret jeune et du livret épargne solidaire. Les meilleurs placements pour une épargne sans risque de moyen terme sont l'assurance-vie, le plan épargne logement (PEL) et le compte épargne logement (CEL).