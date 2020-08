Où placer son argent en toute sécurité en période d'incertitude

Les placements sans risque ne rapportent plus grand chose, mais d'importantes disparités subsistent. (© Adobestock)

Livret A, PEL, assurance vie en euros... Les solutions sans risques attrayantes sont nombreuses. Celles à privilégier dans le contexte actuel en fonction de votre profil.

Ce n'est pas une surprise, l'angoisse face à la crise du Covid-19 pousse les ménages à remplir leur bas de laine. En mars, la collecte nette sur le Livret A et le livret de développement durable et solidaire (LDDS) a atteint 3,82 milliards d'euros.

En trois mois, ces livrets exonérés ont accumulé 9,90 milliards d'euros, autant que sur la totalité de l'année 2019. Ce qui porte l'encours des deux livrets à 420,8 milliards d'euros, contre 410,9 milliards fin 2019 et 391,4 milliards fin 2018. Les solutions sans risques à privilégier dans le contexte actuel de forte incertitude.

Livrets bancaires : découvrez les produits solidaires

Malgré leur faible rémunération, les livrets réglementés, Livret A, LDDS, LEP, restent une solution pratique, sécurisante, non fiscalisée et intéressante. C'est mieux que de laisser gonfler ses comptes courants. Au plancher de 0,5% depuis février dernier, le taux du Livret A et du LDDS reste voisin de l'inflation (+0,6% sur un an à fin mars).

Rappelons que ces produits profitent d'une garantie d'État qui complète celle de 100.000 euros sur les dépôts accordée par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR).

Pour combiner rendement et générosité, pensez aux livrets de partage à taux bonifiés. Tels le livret Agir du Crédit Coopératif, rémunéré à 0,75% (jusqu'à 15.300 euros), le livret Épargne