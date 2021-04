Où placer 10.000 euros dans une optique de long terme ?

PER, PEA, compte-titres, assurance vie... Le Revenu vous guide dans vos choix. (©cc Ginasanders123rf1)

Si vous êtes taxé à 30% ou moins pour l'impôt sur le revenu, ce qui est le cas de la majorité des cadres, nos simulations montrent qu'il faut privilégier le plan d'épargne en actions (PEA) pour votre épargne Covid de long terme. Si vous êtes dans la tranche à 41%, préférez le plan d'épargne retraite (PER). Explications.

Votre logement est payé, vous épargnez quelque 10.000 euros par an (833 euros par mois), et vous interrogez sur le meilleur placement pour une telle somme ?

Exit l'immobilier locatif, trop chronophage, trop taxé. Reste trois placements connus de tous les épargnants avisés, mais au fonctionnement plus complexe qu'il n'y paraît : le «nouveau» plan d'épargne retraite (PER) institué par la loi Pacte du 22 mai 2019, l'assurance vie, le compte-titres ordinaires (CTO) et le plan d'épargne en actions (PEA).

Des points forts

Leurs points forts sont connus : en résumé, le PER profite d'une réduction d'impôt à l'entrée (égale à 30 ou 41% de vos versements pour la majorité des cadres) ; l'assurance vie échappe (le plus souvent) à toute taxation en cas de décès ; le CTO permet d'investir dans tous les supports financiers (titres en direct, FCP, Sicav, trackers) français et étrangers sans limite de montant ; enfin, le PEA est exonéré d'impôt après cinq ans de détention (seuls les prélèvements sociaux sont dus).

Pour choisir entre ces quatre vedettes, sortons la calculette.

Nos hypothèses de calcul : vous disposez de 10.000 euros de liquidités à placer au mieux pour une période assez longue (10 ans) et chaque année vous prévoyez de réinvestir peu ou prou la même somme, voire un peu moins en fonction de vos rentrées