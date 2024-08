« On ne vit plus » : une résidence envahie par les rats à Marseille, les habitants se barricadent

Des locataires marseillais sont confrontés à une invasion de rats. (illustration) (Pixabay / fotoerich)

Dans la résidence du Bastidon à Marseille (Bouches-du-Rhône), le quotidien est devenu invivable pour les locataires. Des rats ont en effet investi l'immeuble situé dans le 12e arrondissement, rapporte France Bleu Provence . Et les rongeurs n'hésitent pas à grimper dans les étages pour s'inviter dans les appartements. « Je ne dors plus de la nuit, je ferme les fenêtres en permanence » , confie ainsi une habitante désespérée.

« C’est comme de la maltraitance »

Une retraitée explique de son côté au micro de BFMTV ne plus dormir dans sa chambre et vivre en permanence dans son salon. Les rats, à la recherche de nourriture, passeraient notamment par les gouttières pour gagner les balcons et les ouvertures des logements. Certains résidents ont retrouvé des corbeilles d'aliments grignotées dans leur cuisine. « On vit dans la crainte et avec les fortes chaleurs, nous laisser dans cette situation, c’est comme de la maltraitance » , estime une locataire auprès de La Provence .

De son côté, le bailleur ICF Habitat assure prendre « cette situation très au sérieux » . « Au-delà de nos interventions de dératisation préventives prévues dans le cadre d’un contrat d’entretien, nous menons fréquemment des opérations curatives » , explique-t-il à France Bleu , tout en précisant que la problématique des rats concerne l'arrondissement dans son ensemble. Des dispositifs de lutte sont en place dans la résidence du Bastidon et une société a été mandatée pour une dératisation complémentaire fin juillet.

Des mesures pas suffisantes

Mais pour les habitants, il faut aller plus loin. Les locataires dénoncent en effet des grillages troués ou absents qui permettent aux rats de se glisser dans la résidence, jour et nuit. Ils réclament donc la construction d'un mur pour les protéger des nuisibles. L'expert en dératisation aurait confirmé qu'il fallait protéger l'immeuble et que les pièges ne servaient pas à grand-chose.

Sollicitée par le bailleur, la municipalité renvoie la société à ses responsabilités. « C'est une résidence privée, c'est à eux de sécuriser les lieux pour que les rats ne puissent pas rentrer dans le bâtiment » , affirme à France 3 PACA Sylvain Souvestre, maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille.