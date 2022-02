Oise : ils reçoivent des poursuites par huissier alors qu'ils ont bien réglé toutes leurs factures

Seuls quelques uns des 1 900 foyers ayant reçu le courrier étaient vraiment concernés par le défaut de paiement. (illustration) (Pixabay / wir_sind_klein)

Le Trésor public a adressé par erreur à 1 900 foyers de l'Oise un avis de poursuite par huissier de justice pour le non-paiement de factures d’eau et d’assainissement. Peu d'administrés visés par ces futures poursuites étaient réellement concernés par un défaut de paiement. La collectivité, dont le standard téléphonique a été pris d'assaut, recommande de ne pas payer.

Recevoir un courrier d'huissier vous informant d'une dette n'a rien de réjouissant – surtout quand vous n'avez rien à vous reprocher. Dans la communauté de communes de Liancourtois (Oise), 1 900 foyers ont récemment reçu un avis d'huissier de justice concernant des factures d'eau et d'assainissement qui n'étaient apparemment pas réglées, rapporte Le Courrier Picard relayé par Capital .

Ne rien faire si on a déjà payé

Sur l'ensemble des destinataires, la plupart avaient correctement payé leurs factures. Les avis envoyés par le Trésor public ont donc suscité beaucoup d’incompréhension. « Nos services n’étaient pas informés de ces envois , a indiqué la collectivité, prise d'assaut par téléphone, au Dauphiné . Nous avons procédé aux vérifications nécessaires mais n’avons reçu les derniers éléments qu’hier [mardi 15 février]. »

La communauté de communes précise que les administrés n'auront jamais à payer deux fois la même facture. Ainsi, ceux ayant déjà payé leur facture doivent ignorer ce courrier. Mais certains des destinataires, pourtant en règle, se sont déjà acquittés des frais d'huissier dans la crainte de poursuites.

Ceux qui n'ont toujours pas réglé leur facture d’eau et d’assainissement et qui étaient bien visés par le courrier du Trésor public doivent encore régulariser leur situation. Ils doivent envoyer leur paiement au service des impôts de Saint-Just-en-Chaussée le plus rapidement possible.