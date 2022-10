Offrez-vous un loft atypique dans une usine aéronautique

Cette propriété du nord-ouest de Londres développe près de 1200 m² sur d’incroyables volumes. Reste à débourser 6,5 millions de livres (7,5 millions d’euros) pour l’acquérir.

Ici, les termes «industriel» et «volume» que l’on accole parfois un peu rapidement à certains lofts ne sont pas galvaudés. Cette incroyable propriété mise en vente par le réseau britannique The Modern House incarne parfaitement ces deux expressions. Dans le quartier de Cricklewood, au nord-ouest de Londres, ce bâtiment accueillait autrefois une usine du constructeur britannique Handley Page qui y construisait des avions pour l’armée britannique. C’est en 2018 que les architectes Caireen O’Hagan et Corrine Quinn ont entièrement repris en main les lieux pour en faire ce complexe mêlant habitation et travail avec bon nombre d’espaces verts entre cour intérieure paysagée, terrasses et imposant mur végétal .

Alors forcément, lorsque l’on note que le site développe près de 1200 m² habitables, on se doute que la note va être violente, Brexit ou pas. L’annonce mise en ligne récemment est tarifée à 6,5 millions de livres, soit 7,5 millions d’euros. Dans le détail, ce bâtiment de l’entre-deux-guerres se constitue actuellement d’un appartement de 5 chambres de près de 550 m² sur les deux niveaux supérieurs et de trois espaces tertiaires et commerciaux sur 650 m² occupant le rez-de-chaussée.

162 panneaux solaires

Les amateurs d’architecture industrielle en auront pour leur argent: poutrelles en acier laminé, briques apparentes, béton brut, verrières, fenêtres d’atelier, triple hauteur sous plafond... Le tout adouci par l’utilisation du bois et les parquets en chêne. Sans oublier l’alternance d’immenses espaces ouverts et autres pièces de réception avec des zones bien plus intimistes. L’annonce rappelle par ailleurs que la rénovation du bâtiment a visé à le rendre particulièrement vert et durable: il comprend notamment 162 panneaux solaires générant près de 65 kWh d’électricité.