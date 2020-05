Ôdeep : de la boisson marine au gel désinfectant

Le navire qui filtre l'eau de mer se lance dans la production de gel hydro-alcoolique. L'entreprise française qui embouteille la mer à boire se lance dans la production massive de gel hydro-alcoolique pour lutter contre le coronavirus. Retour sur la genèse d'un projet audacieusement innovant.

iStock-Paula Jones

Un projet 100 % français

Un processus de traitement révolutionnaire

1 million de bouteilles de gel hydro-alcoolique par semaine

Le bateau usine Odeep One, géré par la start-up Ocean Fresh Water, a quitté le port de Sète en janvier. L'ancien ferry de transport ferroviaire soviétique de plus de 190 mètres de long a pris le large après plusieurs années de travaux d'aménagement. Stationné en haute mer au large de Barcelone, cette embarcation d'un nouveau genre incarne le projet audacieux d'un ingénieur français : proposer une solution à long terme au manque d'eau potable dans certaines régions du monde. Régis Revilliod, ingénieur et ancien capitaine de la marine marchande, a parcouru les océans pendant près de 20 ans. C'est en étudiant les similarités entre le plasma marin et le plasma humain que lui ai venu l'idée de faire de l'eau de mer une boisson riche en minéraux.Le navire-usine est actuellement stationné dans une zone loin des côtes et de toute source de pollution afin d'y puiser une eau propre. L'eau de mer récoltée par pompage se trouve à 2 000 mètres de profondeur, où l'obscurité et la température garantissent la pureté du liquide, ainsi que sa richesse naturelle en minéraux. L'eau de mer est ensuite désalinisée via un procédé conservé secret et embouteillée sur le bateau. Au maximum de sa capacité, la chaine de production permettrait de produire 24 000 bouteilles par heure. Ces bouteilles seront commercialisée sous peu au prix de 1,90 € les 60 cl sous la marque « Ôdeep ». L'entreprise vise, à terme, les 200 millions de litres par an. La plus grande partie de la production d'eau embouteillée a été prévendue à la Chine, un marché sensible aux bienfaits des produits de la mer. Régis Revilliod et son fils Carl, qui est ingénieur d'armement maritime, travaillent d'ores et déjà à l'aménagement d'un second bateau destiné à conquérir les marchés de la Corée, du Japon, du Brésil et des États-Unis.Rattrapé par la crise sanitaire, Ocean Fresh Water a obtenu début avril l'aval des autorités douanières pour se lancer dans un nouveau défi à sa hauteur : la production de gel hydro-alcoolique. Ocean Fresh Water prévoit de produire pas moins d'un million de bouteilles de 600 ml par semaine. Ces dernières devraient se retrouver sur les tablettes des supermarchés et pharmacies hexagonales dans les prochaines semaines.