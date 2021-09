Novaxia projette de recycler l'ex-musée Pierre Cardin de Saint-Ouen en résidence étudiante

Novaxia est un spécialiste reconnu du recyclage immobilier urbain, reconvertissant des actifs vides et obsolètes en logements dans les zones urbaines tendues. La société de gestion a récemment annoncé avoir acquis pour le compte de son fonds NIC6 une friche de 2900 m2 à Saint-Ouen, stratégiquement située à l’intersection des lignes 13 et 14 du métro (station Mairie de Saint-Ouen). Il s’agit de l’ancien musée Pierre Cardin, désaffecté depuis 2014.

Le projet de Novaxia est de créer sur cette parcelle 200 logements étudiants répartis sur une surface de plancher de 5000 m2, en collaboration avec le promoteur immobilier Pitch Promotion. La valorisation de cette friche à l’abandon s’intègre dans un vaste plan de mutation de la commune de Saint-Ouen située aux portes de Paris, avec en particulier la création du futur Hôpital Paris Nord au sein d’un nouveau pôle universitaire. Avec l’ouverture récente de la nouvelle station de métro de la ligne 14 « Mairie de Saint-Ouen », reliée en quelques minutes à la gare Saint-Lazare, ce quartier est assuré de connaître une hausse rapide de sa fréquentation et de son attractivité. Le couturier Pierre Cardin voyait en Saint-Ouen la « ville du futur » et c’est la raison pour laquelle il avait choisi en 2006 d’y implanter son musée dans une ancienne usine de carrosserie. Le musée ayant été déplacé dans le Marais en 2014, le site s’est retrouvé à l’abandon depuis quelques années mais méritait clairement une reprise à la fois respectueuses de son histoire et aussi résolument tournée vers l’avenir. Dans cet esprit, Pitch Promotion a pris soin dans le projet de Novaxia de conserver l’âme du lieu, avec en particulier la conception de fresques monumentales qui seront réalisées par Quai 36 sur le futur bâtiment, en quelque sorte comme un hommage posthume rendu à Cardin.

Comme beaucoup de projets de ce type conduits par Novaxia, le lieu sera provisoirement dédié à l’urbanisme transitoire (i.e. l’occupation associative temporaire) en attendant le démarrage des travaux. Cela permet de préserver la vie de quartier durant la période d’instruction du permis de construire tout en maîtrisant l’occupation locative. Novaxia annonce que ce chantier sera effectué en « Zéro Artificialisation Nette » des sols tout en favorisant l’utilisation de matériaux recyclés.

« Ce projet est un exemple de recyclage urbain dans un lieu à fort potentiel : nous conservons l’âme du quartier tout en créant du logement dans une zone en pénurie, sans artificialiser les sols. Saint-Ouen est une ville en pleine mutation, notre projet s’inscrit dans ce cadre, les logements étudiants pourront être utiles au pôle universitaire de Paris Nord. Nous avons également ouvert ce lieu à l’occupation temporaire pour le garder vivant, nous avons toujours la volonté de travailler de concert avec les élus et les collectivités mais également avec des promoteurs. Ce projet bénéficiera pleinement à nos clients investisseurs » se réjouit Mathieu Descout, Président de Novaxia Investissement.