Novaxia Investissement recycle une friche urbaine en auberge de jeunesse dans le 20ème arrondissement parisien

Novaxia est une entreprise d'investissement spécialisée dans le recyclage urbain. « Née de la rencontre de l'immobilier et de l'épargne, Novaxia associe deux expertises au service de ses investisseurs : la gestion d'épargne immobilière et le développement de projets urbains » selon les termes de la société de gestion. Les opérations se multiplient dans le Grand Paris pour Novaxia, ce secteur géographique étant particulièrement attractif dans la perspective de la reconversion d'actifs obsolètes en unités résidentielles pures ou mixtes, adaptées aux usages actuels. Après une reconversion de friche industrielle en résidence étudiante à Saint-Ouen (93), un vaste projet d'urbanisme transitoire à Clichy (92) et la reconversion d'un immeuble de bureaux obsolète en 400 logements à Bagneux (92), Novaxia vient de livrer une auberge de jeunesse bâtie sur une ancienne friche du 20ème arrondissement de Paris.

Le projet s'appelle « Réinventer Paris », il est le résultat de la valorisation d'une friche urbaine située au 59-61 rue de Buzenval, tout proche de la place de la Nation. Cette auberge de jeunesse qui vient d'ouvrir est exploitée par l'enseigne Joe & Joe (groupe Accor). D'une capacité d'accueil de 162 lits -chambres privées et dortoirs, elle se déploie sur une surface de près de 1500 m2 avec un rooftop végétalisé de 110 m2 pourvu d'un bar-restaurant. 30% de la structure a été réalisée en bois. Le projet porté par Novaxia a été financé par deux de ses fonds détenus par plus de 500 investisseurs particuliers.

« Novaxia avait remporté ce projet Réinventer Paris en 2015, avec pour volonté de créer un lieu ouvert sur la ville, qui permette aux touristes mais aussi aux habitants, associations, commerçants et centres culturels du quartier de se rencontrer. C'est aujourd'hui chose faite. Ce concept innovant a été pionnier dans les bâtiments en structure bois à Paris. Nous répondons avec ce lieu unique à une tendance nouvelle : la mixité des usages dans l'hôtellerie. Ce projet réalisé sans artificialisation des sols est emblématique de la spécialité que Novaxia met à disposition de ses clients investisseurs : le recyclage urbain » résume Joachim Azan, Président fondateur de Novaxia.

L'auberge de jeunesse Joe&Joe Nation est plus qu'un pur produit d'hôtellerie, malgré tout indispensable dans un quartier de Paris assez peu pourvu en structures d'hébergement touristique : il s'agit de favoriser une forme de mixité entre résidents de l'hôtel et riverains à la recherche d'un lieu innovant, design et convivial. Le rooftop, le bar et le restaurant seront ainsi accessibles au public. L'exploitant favorisera les produits fournis par des partenaires locaux en circuits courts.

Un magasin situé au rez-de-chaussée de l'hôtel est occupé par l'association « Paris Skate Culture » qui se consacre à la vente, la location et la réparation d'articles de skate. Elle met aussi en place des stages de perfectionnement et des événements sportifs ou artistiques en partenariat avec l'auberge Joe & Joe Nation. Les visiteurs pourront également y admirer des fresques réalisées par le collectif d'artistes international Maquis-Art.