Depuis le relèvement du taux de 2 à 3 % au 1er février dernier, le Livret A s'est renfloué de plus de 6 milliards d'euros en un mois. Le placement préféré de près de 55 millions de Français, de même que son homologue le LDDS, n'avait jamais connu autant de succès depuis 2009.

Nouveau record pour le Livret A-iStock-domimage

Un record de 8,17 milliards d'euros depuis janvier pour le Livret A et le LDDS

Depuis quelques années, Le Livret A et le LDDS (Livret de développement durable et solidaire) étaient boudés par les Français. Ils ne manquaient pourtant pas d'arguments pour attirer l'épargnant : sans risques car garantis par l'État, exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux, retraits sans frais et sans préavis, calcul des intérêts deux fois par mois. Mais le problème majeur, et pour le moins dissuasif, c'était leur taux peu attractif, qui est même descendu à 0,52 % en 2020. Mais, à la faveur de la revalorisation du taux au 1er février, les deux livrets ont retrouvé des couleurs. Les encours du Livret A ont grimpé à 529,1 milliards d'euros fin février, soit près de 20 milliards d'euros en plus par rapport au 1er janvier. L'annonce du relèvement d'un taux déclenche toujours une hausse des placements le mois d'avant et les trois mois suivant l'augmentation. La réaction habituelle a été une nouvelle fois au rendez-vous, avec une ruée vers le Livret A dès janvier. Un record depuis 14 ans pour un début d'année, avec 9,27 milliards d'euros placés en un mois ! Quant au LDDS, dont le taux a augmenté dans les mêmes proportions, il a déclenché le même enthousiasme. La collecte nette (soit les dépôts moins les retraits) a dépassé 6, 27 milliards d'euros pour le Livret A et 1,90 milliard pour le LDDS. Selon la Caisse des dépôts (CDC), les recettes cumulées des deux têtes d'affiche s'élevaient à 8,17 milliards d'euros au 28 février, ce qui représente plus du double par rapport à 2021, pourtant le meilleur mois de février de l'histoire.

Une nouvelle hausse du taux n'est pas exclue

Même si le taux est loin d'atteindre celui de l'inflation, de l'ordre de 6 %, il dépasse néanmoins largement son concurrent de toujours, l'assurance vie, dont la rentabilité des fonds euros stagne à 2 % en moyenne. Il reste cependant de la marge pour que les Livrets A soient gonflés à bloc, puisque la somme moyenne déposée dépasse à peine le quart du plafond autorisé (soit 5 800 €, pour un maximum possible de 22 950 €). Par ailleurs, des sommes importantes continuent à dormir sur les comptes courants, la Banque de France évaluant cet argent inactif à 678 milliards d'euros. Il resterait donc une réserve potentielle intéressante pour les deux livrets. Selon le responsable du Cercle de l'épargne, qui qualifie de "phénoménal" le succès de l'opération, l'engouement pour les deux livrets devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2023, avant un éventuel tassement au cours du second semestre. Mais le scénario pourrait s'avérer plus favorable, certains économistes n'excluant pas une nouvelle hausse à 4 % à partir du mois d'août. À voir...