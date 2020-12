Notre palmarès des villes où investir en 2021, spécial banlieue parisienne

INFOGRAPHIES - Avec le Grand Paris en ligne de mire, c'est peut-être le moment de miser sur l'Île-de-France. Découvrez les villes de plus de 50.000 habitants les plus prometteuses.

De nombreuses villes sont trois fois moins chères que Paris, qui culmine à 10.700 €/m² de moyenne, selon les statistiques des notaires. Encore faut-il être attractive pour susciter les convoitises. C'est le cas de Massy qui se place en tête de notre palmarès. Cette commune de l'Essonne située à 15 km de la capitale dispose de nombreux atouts: des indicateurs économiques et fiscaux au vert, des prix de l'immobilier encore sages, 3 500 €/m² en moyenne pour un appartement ancien, et des rendements de l'ordre de 4, 7%.

«L'activité est soutenue est nous avons une importante clientèle d'investisseurs à la recherche d'appartements à mettre en location. Les quartiers prisés: Atlantis, Vilmorin et le centre-ville», témoigne Ludovic Lambert, conseiller immobilier (agence du Clocher, Orpi Massy). Résolument tournée vers l'avenir, Massy poursuit son développement avec l'arrivée de deux stations du Grand Paris Express, la réhabilitation de plusieurs bâtiments, une forte présence étudiante (université Paris Saclay) et de chercheurs. Premier pôle économique de l'Essonne, la cote de Massy devrait monter.

Une aubaine dans les Yvelines

Deuxième de notre classement, distante de 20 minutes de Paris avec le RER A, Sartrouville (Yvelines), est à suivre. Éligible au dispositif d'investissement locatif Denormandie, la mise en location d'un appartement qui nécessite des travaux (25 % du prix total de l'opération) permet de redynamiser des quartiers tout en offrant de bons rendements avec une réduction d'impôt à la clé. «Sartrouville est une commune relativement abordable entourée de communes prisées et chères. C'est une aubaine pour investir dans ce secteur des Yvelines. La moitié sud de la commune, près de la gare est à privilégier», estime Franck Vignaud, directeur du Laboratoire de l'Immobilier.

Avec son centre-ville aéré, ses allées Jean-Jaurès transformées en promenade arborée, son dynamisme économique et sa bonne desserte en transports (métro ligne 4), Montrouge (Hauts-de-Seine) 3e, attire les parisiens et les primo-accédants. «Trois quartiers sont particulièrement convoités: Mairie, Piscine et le quartier des Écrivains», souligne Maître Julie Tisler-Levavasseur, notaire à Montrouge. Si l'heure est à la modération des prix, la commune n'a pas fini son ascension et il y a encore de belles opportunités pour investir.