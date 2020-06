Nos conseils pour bien « vélo-taffer » !

Le vélo gagnait du terrain chez les citadins depuis quelques années déjà. La crise sanitaire et le confinement auront indéniablement enfoncé le clou. Les quelques semaines marquées par l'absence de CO2, le retour d'un ciel bleu, et la redécouverte du chant des oiseaux ont contribué à réveiller de nouvelles consciences écologiques, invitant le vélo à prendre encore plus de place dans le paysage urbain. C'est une très bonne chose. Mais si, au-delà de quelques tours de roues le week-end, vous avez décidé de faire du vélo votre moyen officiel de transport, quelques précautions s'imposent pour pérenniser et sécuriser son usage.

iStock-Halfpoint

Entretenez, révisez votre vélo

Protégez-vous !

Cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant... Un vélo s'entretient. C'est même tellement crucial que les pouvoirs publics l'encouragent, avec un programme spécifique appelé « Coup de Pouce Vélo ». Lancé par le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB), le dispositif vise à promouvoir l'usage - et l'entretien - du vélo. Il permet ainsi de percevoir une aide financière de 50 €, pour remettre son vélo en état, auprès d'un réseau de réparateurs agréés. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur le site coupdepoucevelo.fr , de consulter la carte interactive des professionnels agréés de convenir d'un rendez-vous avec celui de votre choix, et d'y déposer votre vélo avec un justificatif d'identité. Ce petit coup de pouce vous aidera à assurer le minimum requis en termes d'entretien pour votre vélo, c'est-à-dire : La révision des pneus. La pression moyenne requise pour un vélo de ville et un VTC se situe entre 3,5 et 5 bars. Pour un vélo de route : entre 6 et 8 bars. Pour un VTT : entre 3 et 4 bars. La révision de la transmission ; c'est-à-dire l'état des câbles, l'usure des dents, des plateaux, de la chaine, des pignons et galets dérailleurs. Le nettoyage des dents des pignons, des dérailleurs, de la chaîne. La lubrification des gaines et de la chaîne... La vérification des freins La révision des roues... Ne sont-elles pas voilées ? Le contrôle des jeux des moyeux de la direction ou du pédalier. Le « serrage » des éléments du vélo ( la selle, la potence, les roues, les leviers de freins, les manivelles et pédales, des dérailleurs etc.). Ce même site propose également de vous « remettre en selle », car s'il est bien connu que la pratique du vélo ne s'oublie jamais, une reprise en main peut être utile. Le dispositif « Coup de Pouce Vélo » offre donc deux heures de (re)formation, assurées par un moniteur agréé.Pour circuler en toute sécurité, certains équipements sont préconisés, pour vous même, comme pour vos deux roues. Votre vélo doit en effet être équipé : De catadioptres, c'est-à-dire, des dispositifs rétroréfléchissants de différentes couleurs : rouge à l'arrière, blancs à l'avant et orange sur les côtés et les pédales. D'un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge, pour rouler la nuit ou de jour, si la visibilité est insuffisante, D'une « sonnette », ou tout autre type d'avertisseur sonore. Quant à vous, en tant que cycliste, vous devez obligatoirement porter un gilet rétroréfléchissant certifié, dès lors que vous circulez hors agglomération, la nuit, ou même de jour, en cas de visibilité est insuffisante. Si le casque n'est pas obligatoire pour les adultes, il est pourtant vivement conseillé.