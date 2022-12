Nice: deux jumelles de 74 ans, expulsées de leur logement, vivent dans une cave

Ces deux retraitées ont été expulsées d’un logement où elles ont passé toute leur vie. Christian Estrosi, le maire de Nice, propose de les reloger.

Les fêtes de Noël, ce sont des belles histoires mais aussi des situations déchirantes. Deux jumelles de 74 ans vivent dans une cave, sans eau ni électricité et dorment sur un tapis, à même le sol (voir la vidéo ci-dessous). Fin octobre, Simone et Christiane ont été expulsées de leur appartement situé à Nice , où elles sont nées et où elles ont vécu toute leur vie, raconte Nice-Matin . Ce logement qu’elles disent avoir occupé gratuitement ces dernières années, en raison de leur statut d’anciennes concierges, a été vendu lorsque la propriétaire est décédée.

Son successeur, selon le récit des deux anciennes locataires, les a expulsés. « L’appartement a été vendu, on n’a aucune dette, on a toujours tout fait dans les règles. On nous avait promis de rester. On ne sait pas où sont les papiers », racontent les deux femmes citées par Nice Matin, qui n’ont pas pu récupérer leurs meubles. Malgré leurs conditions de vie déplorables, les deux retraitées ne lâchent pas l’affaire. « On est prêtes à vivre dans cette cave jusqu’à ce qu’on retourne ici, dans notre appartement », insistent-elles.

Alerté de la situation, le maire de Nice « ne peut que leur proposer de les reloger ». « Je leur demande vraiment de ne pas rester là et d’accepter nos propositions . Nous allons les accompagner », a réagi Christian Estrosi sur BFM TV (voir la vidéo ci-dessous). Le maire affirme pouvoir leur proposer « 2 ou 3 solutions pour les accueillir dès ce soir (mercredi soir), pendant la période de Noël et même de manière pérenne ». Dans le cas où Simone et Christiane refuseraient, l’édile niçois leur propose d’« être un intermédiaire avec leur ancien propriétaire » pour qu’elles puissent « racheter avec leurs propres moyens ou louer cet appartement où elles ont passé leur vie ».