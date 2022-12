Le classement annuel réalisé par l’hebdomadaire britannique The Economist vient de sacrer pour la première fois New York comme la ville la plus chère du monde. La ville américaine partage cette première place ex aequo avec Singapour, déjà habituée à cette position.

New York, ville la plus chère du monde-iStock-Masha Zolotukhina

New York et Singapour arrivent ex aequo

Une grande première pour New York ! La ville des États-Unis vient d’être désignée comme la ville la plus chère du monde par The Economist. New York partage cette place avec Singapour, (pour la huitième fois en dix ans), les deux villes étant arrivées ex aequo. Pour rappel, l’année précédente c’était Tel Aviv, le cœur économique d’Israël, qui avait décroché la première place. « Les prix ont flambé de 8,1 % en moyenne sur un an (en monnaie locale) dans 172 villes majeures autour du monde, la plus forte hausse enregistrée depuis au moins 20 ans » indique le rapport 2022 sur le coût de la vie. Résultat, le prix de l’essence a augmenté de 22%, et l’électricité et le gaz de 11%. Les grands responsables ? La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Tout le commerce mondial est impacté, ce qui a donc des répercussions sur les chaînes d’approvisionnement.

L’envolée du dollar impacte le classement

Les effets monétaires ont également joué un rôle dans ce classement. En effet, le classement est réalisé après la conversion des prix en dollars, qui sert habituellement de valeur refuge pendant les crises. Cependant, le dollar s’est envolé dernièrement et a donc fait chuter l’euro au plus bas depuis vingt ans. De ce fait, les prix sont donc plus faibles en dehors des États-Unis. Parallèlement, le coût de la vie est plus cher dans les grandes villes américaines. Los Angeles occupe la quatrième place du classement et San Francisco arrive en huitième position.

Moscou gagne des places, Paris en perd

Si les villes américaines se sont envolées pour ce classement, c’est aussi le cas de certaines villes russes. Moscou et Saint-Pétersbourg ont fortement progressé, la capitale russe gagnant 88 places pour arriver à la 37ème position. La hausse des prix en Russie s’explique par l’effet des sanctions occidentales mais aussi d’un marché de l’énergie dynamique qui soutient le rouble. En Europe, la crise énergétique a pesé sur l’euro faisant chuter les grandes villes du classement. Paris perd ainsi quatre places et arrive à la neuvième position. De son côté, Lyon perd 34 places pour occuper la quatre-vingt-dixième du classement. Malheureusement, si le coût de la vie semble diminuer en valeur absolue, cela ne change rien pour les habitants. Les seuls à en profiter sont ceux qui arrivent de l’extérieur, qui payeront donc moins cher comparé à leur devise. Cependant, les prix des loisirs n’ont pas augmenté, en raison « d’une demande plus faible, alors que les consommateurs concentrent leurs dépenses sur les biens essentiels », explique The Economist, grâce à une enquête réalisée entre le 16 août et le 16 septembre 2022. Le média précise que l’inflation va continuer mais devrait ralentir.