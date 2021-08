MyShareSCPI d'Atland Voisin et de Drouot Estate finalise l'acquisition de son 2ème actif en Espagne

MyShareCompany est une société de gestion de SCPI formée à parts égales par Drouot Estate (filiale d'AXA France) et Atland Voisin (filiale de Foncière Atland). Elle est commercialement dédiée aux clients d'AXA France, en s'appuyant sur les savoir-faire de ses deux actionnaires : la sélection et la distribution d'offres immobilières sont apportées par Drouot Estate, alors que la conception, la structuration, l'investissement et la gestion de fonds immobiliers à destination d'investisseurs particuliers et institutionnels sont le domaine d'expertise d'Atland Voisin. La SCPI de rendement MyShareSCPI, ouverte aux souscriptions publiques il y a un peu plus de 3 ans, utilise l'effet de levier du crédit pour générer « une performance stable dans le temps », selon les documents de présentation de ce véhicule. En 2019 et 2020, son TDVM (taux de distribution sur valeur de marché) a atteint 5% en année pleine, au-dessus de la moyenne du marché. La capitalisation de cette SCPI s'élevait à 177 millions € au 31/03/2021.

Après l'acquisition de plusieurs actifs régionaux de commerces et de bureaux en France au 4ème trimestre 2020, la société de gestion MyShareCompany a annoncé au cours du premier semestre 2021 un investissement en Espagne, dans la métropole régionale de Valence, pour un montant de 9,9 millions €. Il s'agit de la seconde acquisition dans la péninsule ibérique pour MyShareSCPI après celle d'un immeuble de bureaux à Madrid en février 2020. Cette fois-ci, la SCPI se positionne sur un actif de bureaux dans la communauté valencienne, une région située à l'est du pays. L'immeuble, d'une surface utile de 4.600 m2, est intégralement loué et procure un rendement acte en mains de 6,55%. Doté d'une « forte signature architecturale avec sa façade classée », il s'agit en réalité d'un ancien bâtiment industriel reconverti en immeuble de bureaux. Il bénéficie d'un jardin privatif de près de 700 m2 et d'un amphithéâtre situé dans la partie centrale de l'édifice. Le locataire qui s'est engagé sur un bail de 10 ans, dont 5 ans fermes, est une société internationale spécialisée dans les services à la personne avec une présence dans 39 pays. Le bâtiment a été livré en avril 2021 à l'issue des travaux de réhabilitation.

« Un peu plus d'un an après avoir réalisé un premier investissement à Madrid, c'est dans le troisième centre économique espagnol que MyShareSCPI se positionne : Valence. Cette opération, qui affiche un rendement actes en mains de 6,55%, correspond pleinement à la stratégie de MyShareSCPI de saisir toutes les opportunités d'investissements en France et au sein de l'Union Européenne » résume Etienne Wicker, Directeur Général de MyShareCompany.

« Ces acquisitions en zone euro correspondent parfaitement à la stratégie de mutualisation et de diversification de MyShareSCPI. Nous sommes guidés par un objectif simple : distribuer un rendement supérieur au rendement moyen des SCPI d'immobilier d'entreprise du marché (4,18% en 2020) » complète Philippe Ifergane, Président de MyShareCompany.