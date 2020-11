Monop' et son magasin automatisé

A l'image d'Amazon Go aux Etats-Unis, le magasin automatisé fait son apparition en France également. C'est le groupe Casino avec son enseigne Monop' qui vient de se lancer dans l'aventure avec sa Black Box.

Monop' et son magasin automatise? - iStock-BalkansCat

Monop' lance son premier magasin automatisé

Un système ingénieux de paiement

Baptisé Black Box de par sa forme et sa couleur, le premier magasin automatisé du groupe Casino est installé au pied du siège social de Monoprix, en région parisienne. Cette boîte d'à peine 18m² est une sorte de container aménagé en petit magasin dans lequel ce sont tout de même plus de 300 références qui sont proposées : épicerie, snacking et non alimentaire (principalement DPH pour droguerie, parfumerie et hygiène). Pour y faire ses achats, pas de caissier ni de caissière, pas d'application mobile ni système d'analyse vidéo ou d'image comme c'est le cas avec Amazon Go, car tout repose sur un système simple et efficace de balances et d'autorisation bancaire préalable. Les produits sont tous géolocalisés avant d'être entreposés sur des meubles dotés de balances d'une extrême précision. Dès qu'un produit est sorti d'un rayon, il est comptabilisé comme étant entré dans le panier du client. L'un des enjeux majeurs pour Monoprix étant de "fluidifier l'expérience d'achats" comme l'explique Lorraine Gentin, directrice adjointe de l'innovation et de la transformation digitale du groupe Casino. C'est dans cette optique que la partie paiement a également fait l'objet d'une attention particulière.Pour régler ses achats, nul besoin de télécharger quelque application que ce soit, ni de s'inscrire à un programme comme certains concurrents envisagent de le faire. Non, car l'idée est là encore de simplifier la vie du client. Et pour y arriver, Casino, qui détient Monoprix, a conclu un accord technique avec de grands noms du secteur du paiement par carte bancaire. Une pré-autorisation bancaire d'un montant de 30 euros est effectuée avant que le client n'entre dans le magasin. Si les achats dépassent ce seuil, le complément sera débité sur son compte bancaire après avoir validé le panier à la sortie de la Black Box. Le fonctionnement de la Black Box, reposant sur un système de balances, permet à Monoprix d'être en accord avec les règles de la CNIL, à savoir de protéger le droit à l'image des clients, puisque aucune caméra ne les filme. Quant au système de règlements des achats, il a été développé afin de limiter au maximum les contraintes techniques pour que les clients puissent effectuer leurs achats aussi rapidement qu'ils le souhaitent. Monoprix cherche à présent à développer son maillage de Black Box dans des lieux tels que les gares, les aéroports, les hôpitaux et les campus universitaires. Autant d'endroits dans lesquels les clients sont pressés, et recherchent l'expérience d'achat la plus fluide possible. Le groupe trouve par ailleurs un vrai avantage financier à ne pas s'appuyer sur de coûteux systèmes vidéo, l'utilisation de balances permettant de rentabiliser rapidement la Black Box. En parallèle, Monoprix planche déjà sur une nouvelle version de son magasin automatisé dans lequel un système de détection par laser viendra en complément des balances afin de limiter les erreurs. L'expérience menée actuellement s'avère concluante puisque Monoprix compte à présent déployer une dizaine de Black Box au cours des deux prochaines années.