Mens Mai : Épargner seul : les bons choix

Le célibataire ne doit pas négliger les placements risqués à potentiel comme les actions. (© Phovoir)

Avec un seul et unique salaire, le célibataire est plus fragile sur le plan financier qu'un couple. Pour sécuriser son avenir, il n'a pas d'autres choix qu'économiser. Voici les placements à privilégier selon ses goûts et son besoin de sécurité.

Le célibat s’accompagne souvent d’une recherche de sécurité pour assumer son indépendance mais aussi d’une certaine souplesse pour laisser la porte ouverte à un changement de vie : année sabbatique, voyage autour du monde, installation à deux.

Les conseils du Revenu pour placer au mieux votre argent en fonction de vos objectifs.

Le célibataire ne doit pas négliger les placements risqués d'autant que certains comme les placements boursiers ou le crowdfunding immobilier seront assez facilement mobilisables si le besoin s’en faisait sentir.

Les actions et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) investis en actions sont très recommandés pour assurer la rentabilité à terme de votre épargne financière. Exonéré d'impôt après cinq ans de détention, le plan d'épargne en actions (PEA) doit être privilégié si vous êtes un investisseur actif en Bourse.

Complétez par un contrat d'assurance vie Trophée d'Or du Revenu en investissant dans les fonds recommandés par la rédaction. Pour chaque contrat primé par la rédaction, nous communiquons une allocation prudente (80% de fonds en euros sécurisés et 20% de fonds boursiers) et une allocation équilibrée (60% de fonds en euros et 40% de fonds boursiers).

Le financement participatif immobilier ne doit pas être négligé, à titre de diversification. Avec 8 à 11% de rendement, ces opérations de promotion