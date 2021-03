Meilleurtaux propose une offre B2B aux agents immobiliers

Meilleurtaux se lance dans le B2B. Le courtier en crédit immobilier offre désormais ses outils aux professionnels de l'immobilier via sa nouvelle marque Meilleurtaux Business Solution. Le groupe, initialement centré sur l'activité de courtage immobilier et de comparateur, s'est progressivement transformé ces dernières années pour devenir un agrégateur de produits et de services financiers. Décryptage.

Miser sur le B2B

Quels services ?

Un modèle allemand

Quelques mois seulement après son rachat par le fonds technologique Silver Lake, le courtier immobilier Meilleurtaux, spécialisé dans la clientèle de particuliers, se lance dans le B2B. Le 23 février dernier, le groupe a dévoilé la création de la marque Meilleurtaux Business Solution avec laquelle il entend partir à la conquête du marché des professionnels. Cette nouvelle marque va ainsi permettre au groupe de mettre à disposition de ses nouveaux partenaires la quasi-totalité des outils digitaux qu'il a développé ces dernières années pour sa clientèle de particuliers. Le patron du groupe, Guillaume Autier, a expliqué dans le sillage de l'annonce que cette activité B2B, loin d'être marginale, avait pour vocation à devenir « la seconde jambe » du groupe, indiquant que, si le groupe avait déjà une activité B2B dans l'assurance emprunteur avec Assurea (racheté en 2017), il s'agissait d'une accélération très nette qui serait un important « levier de croissance » pour Meilleurtaux.La gamme de services mise à disposition des partenaires de Meilleurtaux ira du parcours de préparation d'un projet aux outils de simulation visant à optimiser le financement du client. Les clients B2B auront, entre autres, accès aux conventions et partenariats bancaires de Meilleurtaux ou encore à la base de données qui leur permettra de vérifier la capacité de financement du client. Les professionnels de l'immobilier pourront également utiliser les outils numériques de traitement des dossiers clients qui leur permettra notamment de déposer les différentes pièces qui composent les dossiers en ligne. Le patron de Meilleurtaux indique que cette boîte à outils est devenue indispensable depuis les recommandations du Haut Conseil de stabilité financière, qui a notamment restreint les conditions d'octroi de crédit des particuliers. L'accès à ces données et le traitement digital des dossiers permet de maximiser le temps des professionnels et des clients.Le groupe indique que cette évolution lui a été directement inspirée par celle d'Interhyp, son concurrent allemand. La marque a en effet lancé une offre similaire il y a plusieurs années. Il aura fallu 5 ans pour que la solution B2B dénommée « Pro Hyp » représente la moitié de l'activité totale du groupe, un développement fulgurant qui inspire le patron du groupe Meilleurtaux. D'un point de vue quantitatif, le courtier en immobilier s'attend à traiter « quelques centaines » de dossiers en B2B cette année et « plusieurs milliers dès l'année prochaine ». Et la mayonnaise semble prendre : Meilleurtaux affirme avoir déjà vendu sa solution à plusieurs professionnels du secteur de l'immobilier dont un promoteur basé à Nantes et le cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP) Capitol. Le groupe devrait également annoncer un partenariat avec le groupe d'agents immobiliers Laforêt dans les prochains mois. Au cœur du premier confinement, en 2020, Meilleurtaux et Laforêt se sont illustrés avec une première offre conjointe proactive et efficace visant à faciliter les achats immobiliers en temps de pandémie.