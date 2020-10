Marché immobilier : l'écart entre l'offre et la demande s'est creusé en 2020

Seule Paris est épargnée par cette tendance, avec un stock d'offres en hausse. (Pixabay / geralt)

Le stock d'offres de biens immobiliers dans le résidentiel est en baisse dans la plupart des réseaux d'agences. Le déséquilibre entre offre et demande s'accentue depuis quatre mois dans tout le pays, sauf à Paris. Ce décalage entre offre et demande s'observe aussi bien en milieu rural que dans les villes moyennes et grandes.

Le marché immobilier français n'est plus aussi équilibré qu'avant. L'offre d'immobilier résidentiel ancien a reculé sur les quatre derniers mois : de juin à septembre, le stock de logements en vente a baissé de 10 % en France. La chute n'est que de 6 % en Ile-de-France mais atteint 12 % en régions, selon des chiffres de Laforêt Immobilier relayés par Les Échos.

Un décalage entre offre et demande

Si on étend la période aux neuf derniers mois, les chiffres sont meilleurs. De janvier à septembre, l'offre n'a baissé « que » de 4 % sur l'ensemble du territoire, par rapport à la même période de 2019. La baisse est de 3 % en Ile-de-France et de 5 % en régions. De son côté, Paris est en bonne forme, avec un stock d'offres immobilières en hausse.

« À Paris, même si l'offre se reconstitue du fait du moindre nombre d'acheteurs, il est difficile de répondre à la demande, analyse Christine Fumagalli, présidente de l'agence immobilière Orpi. Ce décalage entre l'offre et la demande s'observe aussi à Lyon, Nantes ou Montpellier, villes dans lesquelles de nombreux biens ont été vendus depuis le déconfinement. Ce n'est pas le cas dans des zones plus rurales. »

Une demande en hausse

Le marché de l'immobilier est aussi perturbé dans certaines villes proches de grands centres urbains. Depuis la fin du confinement, des villes comme Évreux ou Orléans attirent les acheteurs et leurs envies d'espace et de vert. Le stock de logements y est en baisse.

Malgré tout, la demande est toujours là, selon les experts de Century 21 et Laforêt Immobilier. Sur neuf mois, les demandes ont augmenté en moyenne de 4 %, sauf à Paris où elles ont connu une baisse de 2 %. En régions, les demandes sont en hausse de 7 % et même 23 % en Normandie, secteur très prisé.