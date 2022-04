MaPrimeRénov' : pouvez-vous bénéficier du nouveau bonus de 1 000 euros pour une chaudière ?

Certains ménages pourront bénéficier de 1000 euros supplémentaires dans le cadre de l'aide MaPrimeRenov'. (Pixabay / avantred)

Dans le cadre du plan de résilience économique et sociale, le gouvernement avait annoncé une hausse de 1000 euros pour les ménages qui remplaceraient une chaudière alimentée par des énergies fossiles par un équipement à énergie renouvelable. Cette mesure entre en vigueur à compter de ce vendredi 15 avril et ce jusqu'à la fin de l'année 2022, sous certaines conditions.

Le gouvernement l'avait annoncé dans le plan de résilience économique et sociale en réaction à la hausse des prix de l'énergie. Certains ménages pourront bénéficier de 1000 euros supplémentaires dans le cadre de l'aide MaPrimeRenov' pour l’installation d’une chaudière à énergie renouvelable en remplacement d'une chaudière au gaz ou au fioul. Une mesure qui va s'appliquer pour les dossiers déposés à partir de ce vendredi 15 avril, et ce jusqu'à la fin de l'année 2022, rapportent nos confrères du Monde .

Concrètement, ce bonus de 1 000 euros pourra être accordé pour les chaudières à alimentation automatique et à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autre biomasse tels que la paille, la sciure, les écorces. Mais également pour les équipements de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou encore les pompes à chaleur géothermiques et les pompes solarothermiques.

Un bonus accordé sous conditions de revenus

Mais tous les Français ne pourront pas bénéficier de ce coup de pouce supplémentaire. En effet, ces 1 000 euros ne seront accordés qu'aux trois premières tranches de revenus établies par le système MaPrimeRénov', soit un revenu maximum de 29 148 euros pour une personne seule en région et 38 184 euros en Ile-de-France.

Enfin, il est important de souligner que cette aide concerne à la fois les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs. Pour la demander, il faut se rendre sur les sites France-renov.gouv.fr ou Maprimerenov.gouv.fr .