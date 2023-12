Mandelieu dépense 4,2 millions pour racheter des villas et les démolir

La commune des Alpes-Maritimes a acquis 5 villas représentant 6300m² de bâti avant de les livrer aux pelleteuses. Un comportement plus rationnel qu’il n’y paraît.

Qu’une commune puisse dépenser 4,2 millions d’euros pour démolir des propriétés à un moment où les logements se font rares et où les finances locales sont en berne , l’idée a de quoi surprendre. C’est pourtant bien ce qui se passe du côté de Mandelieu-la-Napoule où une pelleteuse est en train de détruire une petite villa de 110 m², au niveau du numéro 140 de la rue de l’Argentière. La bâtisse avait été achetée pour 434.000 euros par la commune comme quatre autres demeures avec des parcelles pouvant atteindre 2000 m² et pour des prix allant jusqu’à 870.000 euros.

Comme l’explique Nice Matin , ces démolitions ont pour but de rendre ces terrains à la nature. Dans ce même secteur, on a déploré jusqu’à 1,2 mètre d’eau par deux fois en 2019 et également une fois début octobre 2015. « L’acquisition de ces propriétés foncières a pour but de réduire la vulnérabilité de notre ville, a déclaré le maire de la ville, Sébastien Leroy, au quotidien. La phase de démolition des bâtis sur ces parcelles a débuté en novembre, et devrait s’achever début 2024.» Après les destructions, ces terrains pourront devenir des jardins, espace de loisirs, espace naturel voire terres agricoles. Dans tous les cas de figure, cela va redonner de la perméabilité aux sols et ainsi limiter l’inondabilité de ce secteur. Deux autres maisons devraient bientôt s’ajouter à cette première campagne d’acquisition.

Des freins à la vente

Côté financement, l’opération est subventionnée par le fonds Barnier, mais aussi par l’État et par l’agglomération cannoise. Mais si les financements suivent assez bien pour cette opération, il reste difficile de convaincre les propriétaires de vendre. Ces derniers invoquent aussi bien des arguments sentimentaux que financiers, craignant que leur bien ne soit racheté à vil prix. Pourtant, à en croire le maire de Mandelieu, c’est bien le prix du bien avant inondation qui est pris en compte pour la valorisation.

J.-B. L.